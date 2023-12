El PSOE tacha de "tomadura de pelo" que la Junta hable de "417 millones movilizados": "Será de un cajón a otro"

El PSOE de Jaén ha calificado de "tomadura de pelo que la Junta diga que ha movilizado 417 millones de euros" en la provincia en 2023. Ha considerado que "ha debido movilizarlos de un cajón a otro", ya que las inversiones ejecutadas "han sido de 48 millones de euros, un doce por ciento de los 393 millones que anunciaron a bombo y platillo el año pasado"."Juanma Moreno lleva cinco años movilizando millones de un cajón a otro, de un papel a otro, de unas declaraciones a otras y, mucho nos tememos, de la provincia de Jaén a otras provincias. Pero lo que es invertir, ejecutar y gastar realmente en Jaén, de eso no hay nada de nada", ha afirmado este jueves en una nota la parlamentaria andaluza Mercedes Gámez.

Al hilo, ha reprochado a la Junta que "siga con su huida hacia delante de mentiras, engaños y cifras falsas" sobre las inversiones en Jaén. En este punto, ha indicado que "han llegado a hablar públicamente de 2.500 millones de euros", cuando sus propios datos oficiales desvelan que en este lustro "no han ejecutado ni 150 millones en la provincia"."En lo que respecta a las cifras de inversiones, la Junta es una propagadora de bulos sin rival en la galaxia", ha subrayado Gámez, para la que "las dos grandes pruebas que lo atestiguan son las propias cifras que ofrece el Gobierno andaluz y, aún más importante, la ausencia de proyectos en las calles y pueblos" jiennenses.

De este modo, según ha dicho, "no han construido ni un solo kilómetro de autovía, no han puesto a funcionar el tranvía, no hay Ciudad Sanitaria, no hay Ciudad de la Justicia, no hay planes de empleo, no hay áreas logísticas en Linares, Andújar y Bailén, no hay distribuidores en la capital y tampoco hay obras de abastecimiento".

La parlamentaria del PSOE ha lamentado que el "maltrato" del PP a la provincia "es de sobra conocido por todos", pero sorprende "la docilidad con que Jaén Merece Más ha aceptado que la Junta no invierta en Jaén y encima se burle de los jiennenses diciendo que ha movilizado cientos de millones de euros"."En Jaén Merece Más ya tragan con todo, convertidos en apéndices del PP y palmeros de Juanma Moreno. No han dicho nada de los pírricos 48 millones de euros ejecutados este año, como no han dicho nada del engaño de las enmiendas a los presupuestos de 2024, donde anunciaron 150 millones de euros que se han quedado en menos de un millón", ha concluido.