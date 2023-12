PSOE defiende la "absoluta transparencia" en Diputación y acusa al PP de "seguir con el ventilador de porquería"

El grupo del PSOE en la Diputación ha defendido que esta administración "funciona con una transparencia absolutamente ejemplar" y ha acusado al PP de "seguir con su estrategia del ventilador de la porquería" al ser "incapaz de aceptar su derrota" en las elecciones municipales en la provincia.

Así lo ha indicado este miércoles en una nota la portavoz socialista, Pilar Parra, después de que los 'populares' hayan registrado una solicitud para conocer las ayudas otorgadas a empresas vinculadas con la Operación Aniche/Anso, contra una supuesta red de fraude a la Seguridad Social y blanqueo de capitales.

En su opinión, forma parte de "su desquiciada estrategia de manchar, ensuciar y embarrar el terreno de juego" para intentar tapar que "perdieron las elecciones municipales, que fracasaron una vez más y que perdieron nuevamente el gobierno de la Diputación"."Fueron incapaces de ganar las elecciones, siguen sin aceptar la derrota y ahora todo su empeño es seguir poniendo el ventilador de la porquería, con mentiras, calumnias, insidias y medias verdades para intentar desprestigiar a la Diputación y manchar la honorabilidad de las personas", ha reprochado.

Parra ha subrayado que esta institución funciona "con una trasparencia absolutamente ejemplar" y "todo se publica en el Portal de Transparencia", por lo que las preguntas que ahora plantea el PP "se pueden comprobar precisamente en ese espacio"."Claro, en ese caso en el Partido Popular tendrían que trabajar con seriedad y rigor, que es algo a lo que no están acostumbrados. Ellos se manejan mucho mejor en vertederos y lodazales", ha afeado.

Ha precisado que las empresas a las que alude el PP han percibido unas "cuantías "insignificantes en subvenciones o ayudas de la Diputación, ya que "apenas superan los 14.000 euros en total a lo largo de cuatro años" en el marco del Degusta Jaén.

Según ha añadido, otras ayudas y subvenciones que fueron solicitadas por estas empresas no fueron percibidas por desistimiento de la propia empresa o por no haber sido justificadas debidamente, por lo que perdieron el derecho al cobro."Por tanto, no hay nada que rascar. El PP pincha en hueso. Aunque eso a ellos no les interesa; sólo les interesa el ruido que puedan hacer y el fango que puedan lanzarle a la Diputación o a sus responsables políticos. Es una pena en lo que se ha convertido el PP", ha lamentado.

Además, la portavoz ha expresado su sorpresa por el hecho de que el PP "conozca a todas las empresas vinculadas a la trama", información con un grado de detalle que "desde luego nosotros desconocíamos", por lo que habrá que preguntar "si es que cuentan con información privilegiada".

Finalmente, Parra ha apuntado que "la única sentencia judicial que se conoce en Jaén es el caso Matinsreg, cuando saquearon 3,5 millones de euros del Ayuntamiento de la capital con los gobiernos municipales del PP". "Piensa el ladrón que son todos de su condición", ha considerado.