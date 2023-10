El PSOE traslada "toda la solidaridad" al médico agredido en Guarromán y alude a la "masificación"

El PSOE de Jaén ha trasladado "toda la solidaridad" al médico de familia agredido el pasado lunes en el consultorio de Guarromán, donde recibió amenazas y varios puñetazos, al tiempo que ha aludido a la "situación de masificación" que sufren profesionales y pacientes.

En una nota, la parlamentaria andaluza Ángeles Férriz ha señalado este jueves que el facultativo "había atendido a 87 pacientes esa mañana, a pesar de que la Junta de Andalucía había pactado reducir los cupos a 35 pacientes"."Este médico tiene 90 pacientes porque atiende a los suyos y a los del médico que no han repuesto. Llevan meses denunciando esta situación de masificación que genera un caldo de cultivo de conflictos. Y la Junta no ha hecho nada. Las agresiones no se evitan yendo a la puerta del centro de salud cuando ya se han cometido. Se evitan poniendo soluciones", ha dicho.

En este punto, ha exigido al Gobierno autonómico a dejar "de reírse de la gente diciendo que no hay profesionales, cuando en Jaén se ha abierto un hospital privado y hay otro en marcha y, por tanto, no tienen problemas para encontrar a estos profesionales"."No faltan profesionales; lo que ha ocurrido es que la Junta de Andalucía les ha echado", ha considerado la parlamentaria del PSOE jiennense.

Cabe recordar que la agresión se produjo el pasado lunes cuando el profesional, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, fue abordado por el agresor en los pasillos del centro cuando se dirigía al aseo, según informó la Junta.

Pese a "acudir sin cita", el individuo le reclamó que "lo atendiera de inmediato". Al salir del baño, el facultativo presenció cómo "se enfrentaba gritando a la administrativa, ante lo que le pidió que se tranquilizara o se marchara". Lejos de hacerlo, "aumentó el tono de sus gritos y comenzó a insultar al médico", a lo que éste respondió advirtiéndole de que iba a llamar a la Policía."Acto seguido, el individuo se abalanzó hacia él, elevando el tono aún más de sus amenazas y, cuando el profesional le sugirió que se marchara de nuevo, le propinó varios puñetazos en las costillas y el cuello, al tiempo que lo amenazaba de muerte cuando lo viera en la calle", ha explicado.

Personal del centro intervino para intentar disuadir al agresor de su actitud y, finalmente, tras la agresión, consiguió darse a la fuga, al comprobar que se alertaba a la Policía. El profesional denunció los hechos por la tarde, una vez que fue atendido en su centro de salud de referencia.

Precisamente este jueves, la Guardia Civil ha informado de la detención del presunto agresor, un joven de 20 años, vecino de Guarromán que ha pasado a disposición judicial como presunto autor de un delito de atentado a funcionario público en el ejercicio de sus funciones.

Esta agresión conllevó una concentración ante las puertas del consultorio de la localidad para mostrar el apoyo al médico agredido y condenar las agresiones físicas o verbales al personal sanitario. Colectivos como el de enfermería han emitido comunicados mostrando su rechazo a lo ocurrido y pidiendo al personal sanitario que denuncie este tipo de conductas.