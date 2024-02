PSOECyL no se pronuncia sobre las amenazas al alcalde de León por parte de Koldo García porque las desconoce

La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, ha evitado hacer declaraciones sobre las afirmaciones del alcalde de León, José Antonio Díez, de que había recibido amenazas por parte del exasesor del que fuera ministro José Luis Ábalos, Koldo García.

A este respecto, en respuesta a los medios de comunicación, Ana Sánchez ha manifestado: "No puedo hacer valoración de algo que yo, desde luego, desconozco; sé que tuvieron alguna diferencia, pero desconozco absolutamente en qué términos fue ni no fue y desde luego mucho menos de quien le dio la directriz de hacer afirmaciones o no"."A mí no me gusta hacer política-ficción, me gusta tratar de ser muy seria y por lo tanto es difícil que valore algo que desconozco completamente", ha puntualizado en una rueda de prensa en la sede del PSOE en Salamanca.