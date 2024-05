PSPV y Compromís piden al Ayuntamiento de Alicante que no autorice el bou embolat en Hogueras

PSPV y Compromís en el Ayuntamiento de Alicante han pedido al equipo de gobierno que no autoricen el concurso de recortadores y el bou embolat en las fiestas taurinas de Hogueras de este año, que está previsto para celebrarse el 15 de junio.

En concreto, la coalición valencianista ha sostenido en un comunicado que este evento representa "la máxima crueldad animal y es un peligro para los asistentes". Su portavoz, Rafa Mas, ha avanzado que, en el caso de celebrar lo que ha calificado como "esperpento", solicitarán "toda la información necesaria respecto al plan de seguridad, recursos sanitarios, policía local y seguridad privada y su coste".

Además, ha añadido que harán "ejecutar las ley de derechos y garantías de la infancia y de la adolescencia de la Comunidad Valenciana de 2018", que indica que las personas menores de edad no podrán participar ni asistir a competiciones deportivas o espectáculos cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos o psíquicos sobre personas o animales o puedan implicar riesgos para la salud o seguridad del menor y que los menores no pueden acceder ni permanecer en establecimientos y recintos donde tengan lugar actividades o espectáculos "violentos, denigrantes e irrespetuosos con la diversidad humana, pornográficos o de contenido perjudicial para el correcto desarrollo de su personalidad"."No vamos a permitir que se financie maltrato animal con dinero público ni que se incumpla la ley autonómica de protección ni las recomendaciones de la ONU. En el caso de no cumplir esta ley, nuestra coalición presentará una demanda contra los organizadores y la concejala responsable, Mari Carmen de España", ha aseverado.

Por su parte, el concejal del PSPV Miguel Castelló ha exigido al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que "medie para que en un espacio público no se celebre un festejo, como es el toro embolado, que va en contra de la protección animal y que no tiene ninguna tradición cultural en la ciudad".