PSPV critica que se obligue a las falleras de la corte de honor a bailar con parejas masculinas en la 'Dansà'

La concejala del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València Nuria Llopis ha denunciado las "prácticas sexistas y retrógradas" del gobierno municipal --integrado por el PP y Vox y liderado por María José Catalá-- al recuperar la exigencia de que las integrantes de la corte de honor de la fallera mayor de València tengan que formar parejas masculinas en la 'Dansà' de las comisiones falleras.

De esta manera se ha manifestado Llopis, en un comunicado, después de que la Junta Central Fallera haya exigido a las cortes de honor de parejas mixtas para participar en la 'Dansà' fallera con motivo de la festividad de la Virgen.

Para la edil, resulta "asombroso" que este año "se hayan tomado medidas para restringir la libertad de cada persona de bailar con quien le apetezca, ya sea mujer o hombre y encima apelando a la uniformidad del acto para la obligatoriedad de las parejas mixtas".

En este sentido, se ha preguntado "a qué uniformidad se refiere exactamente" el gobierno municipal cuando exige a las falleras bailar con parejas masculinas. "No sé si es que no es uniforme, por ejemplo, una pareja de dos mujeres bailando", ha argumentado.

Llopis ha recalcado que esta exigencia de "uniformidad" no se ha dado en años anteriores cuando, con un gobierno progresista, se daba "absoluta libertad" a las falleras para participar en la 'Dansà' con la pareja que ellas eligieran. Además, ha apuntado, "tampoco se apela a la uniformidad en otros actos como ocurre, por ejemplo, en la Ofrenda, donde no se exige la paridad"."Sinceramente, no es entendible que en pleno siglo XXI se tomen estas medidas por parte del gobierno de Catalá en algo que, además, es de todos y de todas como es la fiesta y son los bailes regionales", ha incidido.

La concejala socialista, que ha censurado esta "nueva imposición" en el mundo fallero después de la "censura a la que también ha sometido a las fallas municipales", ha exigido "una explicación" sobre esta medida "sexista y retrógrada".