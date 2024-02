Pacma critica la "colocación de trampas para cazar palomas" en Rincón de la Victoria

La coordinadora provincial del Partido Animalista Pacma en Málaga, Carmen Sánchez, ha remitido un escrito al Ayuntamiento del municipio malagueño de Rincón de la Victoria instando "a detener el uso de jaulas trampa para el control de población de aves urbanas".

Ha explicado en un comunicado que ha tenido conocimiento de la instalación "de jaulas trampa" en el municipio, "presuntamente bajo la responsabilidad del Consistorio". Al respecto, ha detallado que "estas jaulas trampa, que no cuentan con un sistema selectivo de capturas, estarían atrapando indiscriminadamente palomas y otras aves, dejándolas indefensas y expuestas a las inclemencias del tiempo, sin supervisión ni medidas de cuidado"."Este tipo de prácticas, además de ser moralmente cuestionables, constituyen --según han advertido desde Pacma--, una violación flagrante" de múltiples normativas tanto a nivel nacional como europeo, entre las infracciones que se encuentra el Artículo 65.3 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que prohíbe la utilización de procedimientos no selectivos para la captura o muerte de animales; la Directiva europea 2009/147/CE, que prohíbe específicamente el uso de métodos de captura o muerte masiva o no selectiva de aves, e incluso la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que establece la obligación de priorizar el control poblacional no letal de la fauna urbana".

Ante esta situación, Pacma ha exigido "la inmediata suspensión de esta presunta matanza de palomas en el municipio y la implementación de métodos éticos y adaptados a la legalidad vigente"."Es imprescindible que las autoridades municipales abandonen prácticas obsoletas y adopten estrategias basadas en la coexistencia pacífica y la gestión ética de la fauna urbana", ha añadido Sánchez, que solicita además, "de manera urgente, toda la información relevante sobre estas acciones de acuerdo a la ley de acceso a la información en materia de medio ambiente".