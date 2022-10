El Palace, 40 años después

28 de octubre de 1982, el PSOE gana las elecciones generales, y Felipe González, el candidato a la Presidencia del Gobierno, sale al balcón de una de las habitaciones del Hotel Palace de Madrid para saludar a sus seguidores. Alfonso Guerra, desde detrás, en un eterno segundo plano, levanta el puño del vencedor. Ésa es la foto del Palace, icono de la victoria socialista, la obra, ya eterna, de César Lucas. Esta fotografía le sirve al periodista Fernando Jáuregui para ilustrar y titular un libro que es una crónica extendida de los tres presidentes socialistas de Gobierno que ha tenido España desde la Transición: Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez.

Se trata, sin embargo, de un relato que comienza con Sánchez, sigue con Zapatero, llega a González y vuelve a Sánchez, que es la gran incógnita que a Jáuregui le asalta sobre este devenir socialista. Es, de hecho, una de las dos personas que ha rechazado ser entrevistado para la elaboración del libro La foto del Palace. El autor ha presentado este martes en Sevilla su libro, junto a un ex presidente socialista de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla; dos periodistas, Ignacio Camacho y Carmen Torres, y el fotógrafo Pablo Juliá. Como subrayó Camacho, la primera mención que se hace en el libro a la foto del Palace está la página 289, y es que la crónica sigue una línea circular que arranca con la extraña y accidentada victoria de Pedro Sánchez para volver al mismo personaje.

La semana próxima se celebrará el 40 aniversario de esta primera victoria socialista, y lo que hace Jáuregui es una reivindicación de lo que él denomina el espíritu del 78, de esas generaciones que hicieron posible el cambio en España y del cual el PSOE ha sido uno de sus motores principales. "Esto es un acto de reparación histórica -dijo el periodista-, venimos a contarlo porque estábamos allí, estamos para aportar un poco de sensatez", explicó el periodista, que aún a sus años, y a pesar de la tozuda realidad, sigue siendo un defensor del gran pacto en España, de una gran coalición como en la que ocasiones ha tenido Alemania.

El libro contiene varias incógnitas a las que trata de responder. Una de ellas, que quizás pase por ser la más significativa, abunda en la razón por la que el PSOE, a pesar de sus graves diferencias internas, nunca se ha roto. Pero la lectura revela cuál es la más intrigante de todas para el autor, y ésa parece ser el propio Pedro Sánchez. ¿Cómo es, en realidad, este presidente del Gobierno que fue tumbado por una mayoría de su Ejecutiva y que resucitó, a pesar de que todo el PSOE histórico, ese que podemos llamar como PSOE del 78, apoyó a su contrincante, Susana Díaz?

Jáuregui, como tantos otros, no logra resolver la incógnita Sánchez, pero propone una solución inteligente al llamarle Pedro Cuarto, el impredecible. ¿Por qué cuarto? Porque el personaje en cuestión muta, de ahí su impredecibilidad. Pedro Primero sería aquel casi desconocido a quien Susana Díaz apoyó en unas elecciones primarias para que no las ganase Eduardo Madina; el Segundo, el secretario general al que una mayoría de su Ejecutiva dimitió y que destituyó el comité federal el 1 de octubre de 2016; el Tercero, el que volvió a presentarse en unas primarias y las ganó, en contra de las predicciones, de Felipe González y Zapatero, de Alfonso Guerra y Rubalcaba. El Cuarto, según Jáuregui, fue el del 40º Congreso Federal, el de Valencia, el que se reconcilió con Felipe González y con buena parte de quienes había sido sus amigos de carrera política en Ferraz: Antonio Hernando y Óscar López.Sin embargo, y tal como apunta Jáuregui, aquella Ejecutiva que salió elegida en Valencia hace solo un año ya forma parte de la historia. Adriana Lastra no es la vicesecretaria general, sino la ministra María Jesús Montero. En efecto, aquel fue un congreso federal raro, Pedro Sánchez presentó un busto de bronce de Alfredo Pérez Rubalcaba, junto a su viuda Pilar Goya, del que era difícil distinguir algunos de los gestos del ex secretario general. José Luis Ábalos y Carmen Calvo estaban de despedida, y se apuntaba a un nuevo PSOE reconciliado que solventaba las heridas abiertas desde las últimas primarias.

Tampoco ha sucedido así, aunque esto tampoco es extraño en el PSOE. Jáuregui recurre al canciller Bismarck para dar una explicación, poética si se quiere, a la fortaleza del partido. Sostuvo el líder alemán que el pueblo español era el más duro de Europa, porque había intentado destruirse en varias ocasiones y no lo había conseguido. El PSOE, tal como mantienen algunos de sus ex dirigentes, es lo más parecido a España que hay en el país, y sus militantes, a los españoles.

Jáuregui recuerda aquella frase que Susana Díaz pronunció en su debate con Pedro Sánchez durante la campaña de las primarias. Porque no puede ser más demoledora e ilustrativa de cómo se la juegan dentro del PSOE. "Pedro -le dijo Susana Díaz-, tu problema no soy yo. Tu problema es que hace dos años elegiste una Ejecutiva con 38 miembros, de los que sólo quedan siete. Zapatero, que tanto te ayudó, no se fía de ti, y Felipe, que te aconsejaba, cree que lo has engañado".

Realmente, y a pesar de las sonadas disputas -pensemos, por ejemplo, en el congreso de Sevilla donde se enfrentaron Rubalcaba y Carmen Chacón-, nunca ha habido intentos de fraccionar al PSOE para crear otra formación. No lo hizo Gómez Llorente, que fue uno de los últimos defensores del marxismo en el partido, ni Alfonso Guerra ni Carmen Chacón. Ni Susana Díaz ni Pedro Sánchez. En un partido donde siempre se ha sido ganador y perdedor nunca ha existido un riesgo de ruptura real.

El libro de Jáuregui se estructura en cuatro capítulos, que son, en realidad, cuatro libros. Un primero, sobre "cómo se fabrica el hombre más poderoso de España", que es un relato de las accidentada ascensión de Pedro Sánchez. Un segundo, sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el periodista titula "el Zapaterato"; otro, sobre Felipe González, al que le cuesta denominar el "felipismo", porque lo considera peyorativo. Y uno último, "Pedro Cuarto, el impredecible".