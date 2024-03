Paqui Zaragozá dedica a los corpiños su nueva entrega sobre el diseño y confección de indumentaria valenciana

Paqui Zaragozá Peñarrocha vuelca su experiencia confeccionando la indumentaria tradicional valenciana en una nueva entrega destinada a profesionales y aprendices de costura.

Tras el éxito de su primera publicación 'Metodología Paqui. Indumentaria valenciana, patronaje, corte y confección', se ha decidido a ayudar a sus lectores a dar un paso más en la confección del traje tradicional valenciano con un nuevo libro dedicado a los corpiños."Es muy fácil de entender ya que tiene muchas fotografías que explican todo el proceso de creación de principio a fin de un corpiño, hasta las personas que tienen poca idea, con mi libro y siguiendo sus instrucciones, pueden crear el corpiño que deseen", ha explicado la autora en una nota de la editorial Círculo Rojo.

Así, ha asegurado que "'Metodología Paqui' es pionera en la indumentaria del siglo XVIII" ya que "no hay nada publicado igual". El sello de autoedición afirma, en esta línea, que el lector "va a encontrar, según las palabras de la propia autora, un libro muy detallado y muy secuenciado para hacer fácil lo difícil, para que se sienta motivado y capaz de realizar con sus manos lo que creía imposible".'Metodología Paqui' no es un libro teórico de historia de indumentaria, es un libro práctico que está pensado y organizado para que el aprediz sea autosuficiente y sepa de principio a fin a patronar, transformar y confeccionar todos los corpiños que tenga en mente."Es un libro muy fácil de entender, ya que está ilustrado con multitud de fotografías que os guían paso a paso para que cumpláis vuestro objetivo. No es necesario que tengáis conocimientos previos, con el estudio y la práctica de 'Metodología Paqui' lo conseguiréis", ha manifestado la autora.

La obra está también recomendada para aquellos que quieran adquirir y ampliar nuevos conocimientos. "Tenéis más de treinta modelos para que podáis comprobar lo que seréis capaces de realizar. Es fundamental que estéis enamorados de la indumentaria histórica", ha asegurado.