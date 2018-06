El Parlamento, con los más desfavorecidos

El Parlamento de Andalucía ha acogido este viernes la segunda y última jornada del 12º Encuentro Andaluz de Participación Ciudadana, un evento organizado por la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Andalucía (EAPN-A) y protagonizado por una cincuentena de personas en situación de pobreza y exclusión social que han debatido sobre precariedad laboral con representantes de los cinco grupos parlamentarios.

Antes de ese diálogo, han dado la bienvenida al acto el presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, la secretaria general de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, Purificación Gálvez, el presidente de EAPN-A, Juan Reyes, y la coordinadora del Grupo de Participación de EAPN-A, Yocoima Morgado.

En su intervención, Durán ha señalado que actualmente "no se habla de la pobreza de alguien que no recibe salario o prestación económica por su trabajo, sino de quienes, aunque tienen un salario, no pueden llegar a fin de mes". El presidente del Parlamento ha aplaudido la iniciativa de este encuentro y se ha mostrado confiado en que "contribuya a seguir construyendo una Andalucía como tierra de igualdad de oportunidades".

La duodécima edición del encuentro, bajo el título La precariedad con rostro, se ha concretado en un debate a través del cual los participantes han tenido ocasión de tomar la voz y exponer sus reflexiones y valoraciones con objeto de alcanzar compromisos políticos concretos en esta materia.

Por parte de las agrupaciones políticas han acudido al acto Soledad Pérez (PSOE), Juan Bueno (PP), Jesús Romero (Podemos), Marta Escrivá (Cs) y Antonio Maíllo (IU). La novedad de este año es que han sido estos diputados quienes han realizado preguntas a los participantes en torno a lo planteado previamente por ellos –y no al revés, como en anteriores ediciones–.

De este modo, además de exponer sus discursos, los representantes políticoshan tenido la oportunidad de escuchar las problemáticas y sobre todo las ideas propuestas por la población que se halla en una situación de precariedad y que por tanto la conoce de primera mano.

Los parlamentarios se han comprometido a celebrar reuniones periódicas sobre estas temáticas para seguir trabajando junto con la ciudadanía más allá de este evento anual.