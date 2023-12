Parques y Jardines inicia este viernes la primera fase de la campaña de plantaciones con 1.150 árboles

El Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla iniciará este viernes 15 de diciembre, de forma oficial, la campaña de plantaciones de árboles, con 1.151 ejemplares previstos entre zonas verdes (328) y viarios (823). Esta primera fase se prolongará hasta el día 30 de marzo de 2024; en una segunda, la campaña se centrará en la reposición de aquellos árboles que se perdieron como consecuencia del paso de la borrasca Bernard por Sevilla el pasado 22 de octubre.

Las labores de plantación se repartirán por toda la ciudad y contempla diversas especies, tales como acacias (Sophora Japonica); naranjos (Citrus aurantium), almeces (Celtis Australis), plátanos (Platanus) y fresnos (Fraxinus), todas ellas de gran arraigo en la ciudad, y otras quizás no tan conocidas como el árbol parasol de la China (Firmiana)--de floración amarilla, hoja caduca y copa 'globosa'-- y el árbol del amor o de Judas (Cercis Siliquastrum), según se detalla en el programa de plantaciones por distritos del Consistorio, consultado por Europa Press.

No obstante, durante la última semana de noviembre ya se realizó una primera plantación de naranjos en Los Pajaritos, Sevilla Este y Su Eminencia, entre otras zonas. La campaña se hará siguiendo "criterios técnicos" con diferentes especies escogidas "con especial atención a la capacidad de resiliencia ante los cambios climatológicos y de acuerdo al Plan Director de Arbolado de Sevilla", tal como informaba el Ayuntamiento.

En este sentido, en el distrito Bellavista, las avenidas de Jerez, Holanda, Grecia y la calle Periodista Ramón Resa serán algunas de las vías públicas objeto de actuación, al igual que el Parque Guadaía, el Jardín de Andalucía y los Jardines de Hércules.

En el distrito Casco Antiguo, se plantarán distintos ejemplares en la avenida de Torneo y en los jardines de Chapina y del Valle, así como en el Paseo Colón y la Alameda, mientras que en Cerro-Amate, Parques y Jardines intervendrá en las calles Águila Perdicera, Amor y Cigüeña, y en la avenida San Juan de la Cruz, por citar algunas vías.

Asimismo, los parques Tamarguillo e Infanta Elena, en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, contarán con nuevos árboles; lo mismo que los parques de Miraflores, San Jerónimo y Grazalema --todos ellos en el Distrito Norte--. En Los Remedios se llevarán a cabo tareas de plantación de ejemplares en la avenida Juan Pablo II; en Macarena, en la avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril y en la calle Doctor Fedriani, y en Nervión, en Campo de los Mártires y en las avenidas Juan Antonio Cavestany y Cruz del Campo.

De acuerdo con el Plan Director del Arbolado y con uno de sus objetivos estratégicos, concretamente el relacionado con el Ámbito Arbolado y Servicios Ecosistémicos (ASE), el fin primordial "no es plantar muchos árboles, sino un número de ejemplares que nos puedan dar la mayor cobertura arbórea posible minimizando las interferencias y afecciones al resto de servicios de la ciudad y a la propia ciudadanía"."Es imprescindible analizar cada espacio, elegir la especie que se adapte en su desarrollo natural al espacio disponible, tanto en vuelo como en suelo", señala el citado documento de Parques y Jardines. Aparejada a esta acción de adecuar los árboles que se planten al espacio existente está la apertura de alcorques nuevos en calles "carente de sombras" o en las que la misma es "mejorable" y el sellado de alcorques existentes en los que no procede plantar porque "el distanciamiento entre ellos reduce el espacio necesario para el desarrollo de la especie elegida o está comprometido por otros servicios subterráneos que no puedan ser desviados".

Con la suma de estas dos acciones, desde este Delegación se incide en el hecho de que se podrá contribuir al compromiso adquirido en el mencionado Plan Director del Arbolado Urbano de Sevilla de "reducir el número de alcorques vacíos a un 3%". Días atrás, el alcalde, el 'popular' José Luis Sanz, señalaba que las plantaciones se realizarían sobre 20.000 alcorques sin arbolado que hay en la ciudad y que "aspiraban a ocuparlos todos con ejemplares en 2028".