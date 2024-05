Patricia Simón habla con estudiantes sobre las dificultades de los freelancer en zonas de conflicto

El encuentro forma parte del proyecto de alfabetización mediática Prensa en mi mochila

La periodista Patricia Simón ha mantenido este lunes un encuentro con el alumnado del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Politécnico Jesús Marín de Málaga dentro del proyecto de alfabetización mediática Prensa en mi mochila de la Asociación de la Prensa de Málaga (APM), en el que ha propuesto cambiar la concepción de la noticia y que lo novedoso no desplace a lo realmente importante."En España hay 300.000 niños en situación de pobreza, hay muchas familias que no llegan a final de mes, pero no es algo nuevo y ya no es noticia porque se ha normalizado", ha añadido.

También les ha hablado de las dificultades de los freelancers en zonas de conflicto y del periodismo comprometido con los derechos humanos."El periodismo hace que el dolor tenga eco, cuando hay una violación de derechos humanos es necesario dar testimonio. Nuestra responsabilidad como periodistas es trasladar ese testimonio para que los que reciben la información puedan transformar el mundo y para eso tenemos que contar las causas y el proceso, y no caer en un discurso victimista", ha agregado.

Simón ha estado acompañada de Teresa Santos, vicepresidenta de Igualdad de la APM, y Yolanda Solero, responsable de Acción Social de Andalucía Oriental de CaixaBank, entidad colaboradora del proyecto junto a la Diputación Provincial de Málaga.

La periodista, especializada en procesos migratorios con un enfoque en derechos humanos y perspectiva de género, ha centrado parte de su charla en el conflicto palestino-israleí y ha recordado a los 150 periodistas asesinados en Gaza. "La prensa internacional no puede entrar porque no quieren testigos. El Gobierno israelí gasta mucho dinero para que las imágenes de los niños asesinados no se vean. Cuando no hay periodistas, es el ciudadano el que informa, pero esa información no está contrastada", ha dicho.

Asimismo, se ha referido al periodismo local "porque es el más cercano a la ciudadanía y el más expuesto a las represalias" y a la precariedad laboral de los periodistas freelancers: "Es uno de los trabajos más bonitos del mundo, pero somos el último eslabón y nos pagan muy poco. Sobrevives porque hay una red de apoyo en las zonas de conflicto, muchas personas comprometidas que te ayudan porque saben lo importante que es dar testimonio de lo que sucede. Aun así, tienes que producir mucho para muchos medios para cubrir gastos".

Por último, la periodista finalizó su intervención con un mensaje optimista y una llamada al compromiso social: "Sigue habiendo violencia, machismo, racismos y fobias, pero la tendencia es seguir ampliando derechos; no os quedéis en los titulares, profundizar en la información, tened curiosidad, leed mucho y comprometeos con las causas sociales, es la forma más apasionante, divertida y enriquecedora de vivir", ha concluido.

Prensa en mi Mochila es un proyecto educativo de la Asociación de la Prensa de Málaga (APM) que nace en 2018 con el objetivo de acercar los medios de comunicación a las aulas. Con esta iniciativa pretende motivar una comprensión más crítica entre el alumnado y un buen uso de la información que recibe, especialmente a través de las redes sociales, principal medio de información de las nuevas generaciones, donde las noticias falsas o los bulos circulan a diario.

Además, el proyecto no solo está destinado a los escolares, sino que también se trabaja con docentes y familias a través de charlas y cursos formativos, de manera que toda la comunidad educativa está involucrada.

Los talleres lo imparten periodistas formados en alfabetización mediática en situación de desempleo en centros ubicados en zonas necesitadas de transformación social, en su mayoría, donde los escolares tienen menos oportunidades de aprender a hacer una buena gestión del consumo de pantallas, así como de municipios menores de 20.000 habitantes. Este año participarán 40 centros de Primaria y Secundaria y unos 2.000 alumnos entre 11 y 14 años.

Cuenta con varias actividades paralelas que vienen a completar la formación que el alumnado recibe en los talleres. Prensa en mi Mochila está dirigida por el vocal de Formación de la APM, Fran Martín, coordinada por la periodista especializada en alfabetización mediática, Vito Contreras, y patrocinada por CaixaBank, Fundación "la Caixa" y la Diputación de Málaga. Los talleres los imparten periodistas formados en alfabetización mediática en situación de desempleo.