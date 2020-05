Pedro Sánchez pide una última prórroga del estado de alarma, pero de un mes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volverá a pedir este miércoles al Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma, será la quinta desde que el confinamiento general de la población comenzó a mediados de marzo. En una nueva alocución sabatina, Sánchez ha explicado que solicitará una prórroga "de alrededor de un mes", de modo que sea la última y que alcance hasta el final del plan de desescalada.

Hasta ahora, los estados de alarma se han aprobado de 15 en 15 días, como especifica la Constitución de un modo claro. El Gobierno, sin embargo, entiende que puede solicitar un plazo más amplio, porque la ley que desarrolla estos estados excepcionales abre esta opción. Es una lectura arriesgada que muchos juristas ponen en duda. El estado de alarma se podrá levantar antes en los territorios que hayan alcanzado cierta normalidad.

En cualquier caso, la prórroga llevaría a España hasta el final del plan de desescalada, alrededor de finales del mes de junio. Para, entonces, y si la pandemia sigue esta evolución decreciente, todos los territorios habrán pasado por la tercera fase, se podrá viajar entre provincias, pero los centros de Atención Primaria deberán estar muy vigilantes, porque el coronavirus seguirá en el país. Con una inmunidad generada de sólo el 5% de la población, sólo la vacuna o un remedio terapéutico pondrá fin a la epidemia.

Una de las novedades de esta prórroga es que el único ministro que forme parte del mando general es el de Sanidad, Salvador Illa. Desde mediados de marzo, formaban parte de este mando los ministros de Interior, Defensa y Transportes, que han tenido poderes excepcionales. Con esto, Sánchez busca un amplio apoyo del Congreso a la prórroga, en el que quiere sumar a ERC sin perder a Ciudadanos. La última prórroga vino apoyada por la líder del partido naranja, Inés Arrimadas, a la vez que los republicanos catalanes se salían de la mayoría que apoyó a Sánchez en la investidura. El PP se abstuvo, aunque ahora ha anunciado que votará en contra.

Toda la autoridad delegada se concentra en Sanidad, pero con lo que se ha llamado "cogobernanza" con las comunidades autónomas. Las primeras medidas han enfrentado al Gobierno central con los autonómicos de Andalucía, Valencia y Madrid. Finalmente, sólo Madrid se mantiene en una postura de claro enfrentamiento al no aceptar que siga en fase cero. El Gobierno central, que ha filtrado este sábado el informe sobre Madrid, defiende que la comunidad no tiene capacidad para controlar nuevos brotes, por falta de PCR y personal en los centros de Atención Primaria.

Turismo

En su discurso, Sánchez se ha referido de modo especial al turismo, que va a ser el sector más afectado por la pandemia. Ha sostenido que el turismo necesita seguridad y que, por eso, hay que mantener estas medidas contra de la movilidad de viajeros durante unas semanas más. La última medida, que ha sido la imposición de una cuarentena de 15 días a los viajeros de vuelos internacionales, ha supuesto un último varapalo al sector. La confianza de Sánchez es que a finales de junio, España pueda recuperar la normalidad y, con ella, el sector turístico.

El presidente del Gobierno ha defendido las medidas de restricción de derechos para hacer frente a la pandemia. Según ha explicado, haber alcanzado la inmunidad de grupo hubiese supuesto la muerte de 300.000 personas, ya que la letalidad del coronavirus se ha calculado en un 1%. Esto es lo que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, propuso en un principio, y después hubo de rectificar al comprobar la alta letalidad del Covid-19.

"El estado de alarma ha funcionado y ha funcionado en todos los niveles, en todas las comunidades autónomas, donde hubo más afectación, porque lo paró, y las de menos, porque no llegó tanto", ha indicado. La evolución desde mediados de marzo, lo ha explicado del siguiente modo: "Hace dos meses el virus se propagaba a un ritmo del 35% diario, cada persona transmitía a 3,5 personas, y hoy el índice de reproducción es inferior a 1, es 100 veces menos que al decretar el estado de alarma".

Recurso al Mede

Por primera vez, Pedro Sánchez ha abierto la posibilidad de que España acuda al MEDE, el fondo europeo de estabilización. No lo ha explicado así, pero se ha afanado en defender que este fondo no supondría un rescate como los de la Gran Recesión. Sigue siendo el mismo, similar a los que pidieron Grecia o Portugal, lo que ocurre ahora es que la condicionalidad que exige Bruselas es más liviana, no tiene porqué llevar aparejada el control por parte de una troika. Sánchez ha dejado abierta la duda sobre el MEDE, pero lo que sí solicitará es el fondo común de empleo para financiar ERTE.