Pérez desafía a Génova e insiste en que pactó turnarse con Salvador en Granada

Sebastián Pérez, líder del PP en Granada y candidato a la Alcaldía el 26-M, insiste en que el acuerdo con Cs en el Ayuntamiento de la capital nazarí consiste en un reparto de dos años para cada partido. Tras varios días de silencio, Pérez desafía a la dirección estatal del PP al asegurar que está a la espera de sentarse a hablar sobre la conformación del Gobierno municipal cuando el alcalde, el naranja Luis Salvador, "lo disponga". "Los acuerdos locales están por encima de los nacionales", espetó Pérez, frase con la que se desmarca del pacto a nivel nacional entre PP y Cs, que concede la Alcaldía de Granada a Salvador durante todo el mandato.

Tras el escrutinio del 26-M, Pérez afirmó que él se veía como alcalde de Granada, algo que también manifestó el 14 de junio, horas antes de la investidura. Desde entonces no se había pronunciado, pero insistió en "reivindicar el 2+2". "Fue lo que acordamos el día 15 a las 11:00 con Cs y todos sus concejales, todo mi equipo del PP". "Entiendo que ahora se quieren perfilar unos matices de tipo nacional, lo respecto pero son matices", añadió Sebastián Pérez.

El candidato popular reconoció que el acuerdo no está por escrito. "Si dentro de dos años el PP no gobierna Granada podemos hablar de que hay un problema, pero hoy no lo hay". Fuentes de Génova confirmaron a esta redacción que el acuerdo con Cs era de cuatro años, algo a lo que Pérez restó importancia antes de considerar "natural" que él será vicealcalde para los próximos dos años. A pesar de que, por el momento no ha hablado con Salvador.