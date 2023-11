Pérez (PSOE): "La mejor forma de trabajar por la juventud es desde un Gobierno de España presidido por Sánchez"

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha reivindicado este sábado que "la mejor forma de trabajar por la juventud es desde un Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, no podemos entender como la Junta sigue castigando y perjudicando en su gestión para que los jóvenes de la provincia no puedan, entre otras cosas, acceder a una vivienda".

Así lo ha señalado Pérez, que ha participado en las jornadas de formación de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA) celebradas en Villanueva del Trabuco (Málaga), al tiempo que ha destacado el trabajo que desde la joven formación política socialista se hace "por el futuro de los andaluces y andaluzas".

De igual modo, ha valorado el trabajo que está realizando el alcalde socialista Juan Luis Gallardo en el municipio. "Estamos muy orgullosos de este equipo de gobierno, de nuestros concejales y concejalas", ha subrayado.

Por su parte, la secretaria general de JSA Málaga, Ana Villarejo, ha destacado las jornadas "para más de 120 jóvenes de toda Andalucía; tenemos un PSOE vivo, con jóvenes valientes y ganas de aprender"."Vamos a tener debates enriquecedores donde sacaremos propuestas y medidas importantes para la formación socialista, con temas sociales, tratando los retos de los próximos años y reivindicando políticas como las Lgtbi o las de igualdad", ha concluido.

Asimismo, el secretario general de JSA, Alejandro Moyano, ha asegurado que el PSOE "se está rearmando para estar fuerte, para recuperar el gobierno de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas porque es necesario cuando vemos que los jóvenes somos, una vez más, los perjudicados por la gestión del PP"."Estamos pagando los platos rotos de quienes intentan silenciar a una mayoría social y dejando en el cajón medidas para no aplicar los fondos que vienen desde el gobierno de España como el bono joven de alquiler", ha reclamado.

Por otro lado, el secretario de Estrategia Electoral del PSOE, Javier Izquierdo, ha valorado "el carácter democrático del PSOE". "Me gustaría saber si los militantes del PP votaron en Andalucía para que Juanma Moreno gobernara de la mano de la ultraderecha cuando accedió por primera vez, o por la formación de ciertos gobiernos municipales y autonómicos, no ha existido ninguna consulta similar en ese partido", ha apostillado."Hoy es un día muy importante porque de aquí saldrá un acuerdo que nos va a permitir, de verdad, avanzar en los próximos cuatro años para que las pensiones se sigan revalorizando con el IPC, para que los salarios sigan subiendo y para que garanticemos que el salario mínimo interprofesional sea el 60% del salario medio. También para que haya más becas para jóvenes o que no tengan problemas de acceso a la vivienda, es lo que haremos con un gobierno de progreso liderado por el PSOE", ha concluido

De igual modo, la miembro de la Comisión Ejecutiva Federal, Mari Nieves Ramírez, destacado que "cientos de casas del pueblo en la provincia han abierto hoy para votar que sigamos teniendo un gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez, estamos a la vanguardia gracias a la juventud socialista. Hoy es un día importante, para el conjunto de nuestro país, y también para el municipalismo", ha explicado.

Por último, el regidor Juan Luis Gallardo ha agradecido a JSA la elección del municipio para estas jornadas "que serán productivas, de aquí saldremos mucho más fuertes y unidos".