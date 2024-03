Pérez (PSOE): "Málaga tendrá 106 millones de euros menos por la traición de Feijóo y el PP"

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha criticado la "actitud" de los 'populares'"votando en contra en el Senado a los objetivos de estabilidad presupuestaria propuestos por el Gobierno de España", lo que ha calificado de "traición" de Alberto Núñez Feijóo y el PP, "ya que supondrá que los municipios de la provincia de Málaga reciban 106 millones de euros menos"."Por la irresponsabilidad de votar en contra a la senda del déficit, en contra de lo que el Gobierno de España había propuesto, los ayuntamientos tendrán 106 millones de euros menos que van a suponer que los consistorios tengan que hacer un ajuste en sus presupuestos por la irresponsabilidad del PP, por un empecinamiento del cuanto peor mejor para el Partido Popular, cuanto peor le vaya a los ciudadanos, cuanto peor le vaya a los ayuntamientos, mejor para el Partido Popular", ha advertido Pérez.

Además, ha añadido que "ahora todos los ayuntamientos van a tener que hacer ajuste en sus presupuestos. Si en la provincia de Málaga son 106 millones de euros, la ciudad de Málaga exactamente dejará de percibir 36 millones de euros que podría destinar al principal problema que tiene la ciudad de Málaga, que es la falta de vivienda. 36 millones de euros a 120.000 euros que sale de coste una vivienda de VPO, supondrían 300 viviendas de VPO"."El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sabe que a día de hoy con esos 36 millones de euros no va a poder dar respuesta a más de 300 familias que en estos momentos son demandantes de una vivienda de VPO. Ciudadanos y ciudadanas que saben que tienen un verdadero problema, que no encuentran una vivienda que comprar ni que alquilar".

Y sin embargo, ha continuado, "¿Qué va a hacer al respecto el señor De la Torre?, ¿Le va a decir algo a Juanma Moreno?¿Le va a decir algo al señor Feijóo de esa irresponsabilidad que han tomado votando en contra en el Senado, y que lo que va a suponer es que los municipios de la provincia tengan 106 millones de euros menos?", ha preguntado.

Por ello, ha explicado que van a "entregar una carta en el registro del PP dirigida a la presidenta de los 'populares' malagueños, Patricia Navarro, para que se pronuncien los diputados y los senadores del Partido Popular y se vean como unos traidores a los malagueños y las malagueñas, ya que con su voto en el Senado lo que han hecho es traicionar a Málaga, traicionar a los municipios malagueños y también a Andalucía".

Ha insistido, por tanto, en que "va a suponer que Andalucía con el déficit topado al 0,2%, va a tener 200 millones de euros menos". "Esta es la política del PP, hace daño y traiciona a los malagueños y a las malagueñas", ha apostillado.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, ha matizado que "al PP le da exactamente igual la estabilidad de los malagueños, le da exactamente igual la mejora de la vida del día a día de los ciudadanos que viven en Málaga, le da exactamente igual desarrollar políticas que beneficien a los ciudadanos, y en este caso, frena políticas que son importantes para la calidad de vida de los vecinos si con ello sacan rentabilidad política".

Ha agregado, asimismo, que "Málaga capital tiene una necesidad con respecto a la vivienda. Con esos 36 millones de euros que ya no van a venir, porque el Partido Popular ha votado que ese dinero no venga, se elimina la oportunidad a la construcción de un importante número de viviendas para aquellos vecinos y vecinas que quieren adquirir una vivienda en esta ciudad".

Por lo tanto, ha dicho, "el PP ha preferido confrontación política antes de dar accesibilidad a la vivienda. Pero si lo llevamos a la provincia, que son 106 millones de euros, solo con ese dinero, con vía acuerdo de los ayuntamientos con la Junta de Andalucía, con eso que ha dicho el Partido Popular que no llegue, se podrían reformar la totalidad de todos los consultorios de la provincia y la absoluta totalidad de todos los centros de salud"."Tenemos a los alcaldes y alcaldesas de la provincia de que tienen una situación sanitaria en precario, que no pueden soportar más, y sin embargo, en lugar de destinar ese dinero a arreglar esta situación, el Partido Popular prefiere que no venga el dinero, prefieren atacar al gobierno de España, en contra de la calidad de vida de los malagueños y de las malagueñas", ha concluido.