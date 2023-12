Pérez (PSOE) reivindica el espíritu del 4D "para que Andalucía no pierda derechos"

El secretario general del PSOE de Málaga y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha expresado que "este 4 de diciembre sentimos que el espíritu de la autonomía de Andalucía sigue muy vivo".

Así lo ha manifestado durante la tradicional ofrenda floral que los grupos municipales en Málaga llevan a cabo en el cruce de Alameda Principal con calle Campamento Benítez, donde una placa conmemorativoa recuerda que "hace 46 años un joven malagueño fue asesinado por portar la bandera que hoy muestra la identidad de ocho millones de personas".

Pérez, acompañado de socialistas en el Consistorio de la capital, de la Diputación de Málaga y del Parlamento andaluz, ha resaltado el "acto heroico" de García Caparrós: "Entregó su vida por la Andalucía que hoy conocemos y, por eso, cada 4 de diciembre debemos reivindicar la importancia de nuestra autonomía, que firmamos el 28 de diciembre, una comunidad española que se vertebra desde nuestra tierra hasta todo el país".

Además, ha asegurado que "el PSOE siempre ha defendido y defenderá la pluralidad dentro del estado y que los derechos de 8 millones de españolas, conquistados desde hace décadas, pueden estar en peligro si el gobierno cae en manos de partidos, como Vox, que niegan el reconocimiento del estado de las autonomías. Sus mensajes de odio calan en nuestra sociedad si se repiten constantemente"."Debemos rechazar estos cantos de sirena de quienes han venido a la política a traer fango; de quienes están en contra de la sanidad pública, universal y gratuita; de quienes promueven la educación privada frente a la pública, quitándole recursos a esta última, de quienes están en contra de la cultura y de las mujeres, negando la igualdad y la violencia de género", ha señalado.

De igual modo, ha incidido en que "hoy reivindicamos un sentimiento y una realidad, el de la autonomía andaluza, y llamamos a la acción para reivindicar este 4 de diciembre. Lucharemos para no perder derechos reivindicando nuestro Estatuto de Autonomía, sin reescribir la historia, sin permitir que no se invente o se maquille nada, como intentan hacer tanto Vox como el Partido Popular"."La historia es tal y como es y no se puede cambiar", ha subrayado el secretario general del PSOE de Málaga, al tiempo que ha añadido que "los andaluces y andaluzas no somos más que nadie, pero tampoco queremos ser menos que nadie. Que la lucha de García Caparrós no sea en balde. El futuro de nuestra tierra no lo pueden decidir quienes apuestan por destruir nuestra autonómico. Desde el PSOE, seguiremos construyendo nuestra autonomía", ha concluido.