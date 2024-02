Piden al Gobierno cántabro que retire un "cartel sexista" de un evento de motos antiguas

Promociona la Vuelta Internacional a Cantabria y es una representación estereotipada de una mujer besando a un hombre en moto

Izquierda Unida de Cantabria ha pedido al Gobierno regional que retire el cartel "sexista" utilizado para promocionar la Vuelta Internacional a Cantabria para Motos Antiguas, evento previsto entre el 30 de mayo y el 2 de junio y que cuenta con el apoyo del propio Ejecutivo. En el mismo aparece una representación estereotipada de una mujer besando a un hombre en moto.

Así lo ha manifestado la portavoz de IU en la comunidad, Carmen Martín, quien ha señalado que se trata "ni más ni menos" de cumplir la ley, pues la norma autonómica de Igualdad de 2019 ya contemplaba que "hay que actuar eliminando representaciones estereotípicas que refuercen los roles de género en todas las políticas y acciones públicas"."A la hora de apoyar a eventos desde las instituciones hay que tener un poco de cuidado y responsabilidad", ha señalado Martín en un comunicado, en el que ha pedido a la Dirección General de Inclusión Social, Familias e Igualdad, "cuidado, responsabilidad y sentido común" para que se pronuncie sobre el cartel y lo retire."Debemos evitar la reproducción de este tipo de roles sexistas y el incumplimiento de la Ley de Igualdad", afirma por su parte Lucía Marañón, responsable de Feminismos de IU Cantabria, para apuntar que "seguramente nos parecería extraño este mismo cartel si los géneros estuvieran revertidos, y es así porque la mujer, aquí, es poco menos que un mueble, un accesorio para mostrar lo poderoso que es el hombre del cartel".

Martín ha incidido en que "es responsabilidad del Gobierno de Cantabria, particularmente cuando está financiando un evento, asegurarse de que se cumplen los estándares que marca la legislación y el sentido común".

Ambas consideran que el Ejecutivo regional "debe ser riguroso la hora de cumplir y hacer cumplir una ley que, hace apenas cinco años, salió adelante con un enorme apoyo de la cámara, incluyendo al actual partido de Gobierno".

Desde Izquierda Unida de Cantabria piden a la Dirección General que se pronuncie, que respete la legislación y que inste a la rectificación de este desafortunado cartel."Aún hay tiempo para que este error no afecte en nada al evento. La comunidad motera, que nos consta que es diversa y que está orgullosa de esa diversidad, no se ve reflejada en un cartel así", afirman Gandarillas y Martín, que defienden el desarrollo de la concentración: "la Vuelta Internacional a Cantabria para Motos Antiguas es un evento con solera que no se merece este tipo de meteduras de pata".