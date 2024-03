El pueblo de Pizarra, "totalmente hundido y triste", muestra su condena y repulsa tras el crimen machista

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento del municipio malagueño de Pizarra ha mostrado este lunes su repulsa y condena tras el asesinato a tiros de una mujer cometido, presuntamente, a manos de su expareja, que se habría quitado la vida con el mismo arma de fuego, en la madrugada de este domingo en una calle de la localidad.

Durante la sesión del pleno, el regidor, Félix Lozano, ha señalado que "no nos hubiese gustado querer convocar" esta sesión de pleno, pero "nos vemos en la obligación de hacerlo después de los hechos acaecidos hace unas 24 horas, donde en Pizarra hemos tenido violencia de género, un asesinato de una mujer a manos de un hombre".

Así, ha señalado que "cómo no podía ser de otra manera" en relación con la Igualdad, con los derechos de la mujer y con esa defensa hacia la mujer, "todos los grupos políticos y la Corporación municipal al completo tenemos que dejar constancia en este Pleno del Ayuntamiento de nuestra máxima repulsa a este tipo de asesinatos"."El pueblo de Pizarra desde ese momento está totalmente hundido, está totalmente triste", ha señalado el regidor, que ha añadido que "la única forma que tenemos para poder salir hacia adelante, para poder seguir trabajando con las ganas que estamos trabajando, es haciendo esta unión que manifestamos hoy aquí; una unión tanto de la Corporación municipal, de los tres grupos políticos que conformamos esta corporación municipal, como del pueblo de Pizarra".

También durante el pleno se ha leído el manifiesto institucional de repulsa contra la violencia machista en Pizarra, único punto del orden del día, por parte de la primera teniente alcalde y concejala de Igualdad, María Dolores Vergara."La desigualdad estructural, la discriminación y la opresión basada en el género como mecanismo social que utiliza el patriarcado tienen, entre sus peores consecuencias el asesinato de mujeres", señala el manifiesto, al tiempo que se añade que "lamentablemente, nos volvemos a encontrar con un nuevo caso de violencia machista. Gracia, de 48 años, ha sido asesinada supuestamente por su exmarido, de 49 años, en Pizarra, el 17 de marzo de 2024".

Es la segunda mujer que ha sido asesinada en Málaga en lo que va de año, pero, ha añadido, "en realidad, son ya seis vidas de mujeres que la violencia machista nos ha arrebatado este año. Desde hace años, este Ayuntamiento nombra a cada una de las víctimas de violencia machista. Mujeres y menores también son nombrados, pues lo contrario sería la invisibilización y olvido", se añade en el texto.

De igual modo, han incidido en que "este asesinato no es un hecho aislado, que, si bien este asesinato es la demostración más extrema de violencia contra las mujeres, no es el único ejemplo, pues vivimos en una sociedad profundamente desigual, cuya estructura social fomenta todo tipo de discriminaciones y violencia contra las mujeres, violencia física, violencia económica, violencia psicológica, sexual, simbólica y violencia vicaria"."El papel de las instituciones es importante en la búsqueda de una sociedad igualitaria y justa. Una desigualdad estructural necesita de medidas estructurales para ser subvertidas; políticas públicas que, en colaboración y consonancia con todos los agentes sociales, transformen gradual pero firmemente este mundo, hasta convertirlo en un lugar donde el simple hecho de ser mujer no constituya un peligro de muerte".

De igual modo, el manifiesto recoge que "hace muchos años que en este país hemos iniciado el camino feminista hacia una vida libre de violencia machista y en él hemos ido avanzando". Sin embargo, se añade, "hoy nos toca visibilizar y denunciar un asesinato más, un asesinato cercano, que ha tenido lugar en nuestro pueblo, una mujer, una madre"."Mientras esto continúe sucediendo nos veremos en la obligación de reconocer que aún nos queda mucho camino por recorrer", han añadido, al tiempo que han insistido en que "una vez más, lanzamos nuestro mensaje de rechazo rotundo de la violencia machista en todas sus manifestaciones, y nuestro compromiso con la igualdad"."Confirmamos que a las mujeres en situación de violencia, y a la sociedad en su conjunto que seguiremos enfocando nuestro esfuerzo en tomar medidas efectivas contra la violencia de género, así como en incidir en cambios profundos que nos encaminen hacia la erradicación de la violencia machista para que algún día podamos decir que el machismo, la violencia contra las mujeres y la vulneración de sus derechos son cosas del pasado". "Ni una más, ni una menos", han apostillado.

Tras el pleno, ha tenido lugar un minuto de silencio, como también se ha sucedido en distintos puntos de la provincia, entre otros, a las puertas de la Diputación Provincial.

Además, en la tarde de este lunes el municipio tiene previsto llevar a cabo una concentración en las puertas del Ayuntamiento para mostrar condena de los hechos, y mostrar respaldo a la familia de la víctima y al "dolor que está sufriendo el pueblo" de Pizarra y Álora, de donde era natal la mujer.

Cabe recordar que, en Pizarra, el Ayuntamiento decretó tres días de luto oficial, y se cancelaron todas las actividades de carácter municipal. Las banderas, además, ondean a media asta.