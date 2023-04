El Plan de Doñana copa los consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía

La coincidencia en una misma persona de la Portavocía y la Sostenibilidad en la Junta de Andalucía hace que, desde que se conociera la insistencia de PP y Vox por sacar adelante la Proposición de Ley de ordenación de suelos agrícolas de la Corona Norte de Huelva, la comparecencia de Ramón Fernández-Pacheco después del tradicional Consejo de Gobierno de la Junta, se asemeje más a un parte semanal sobre la situación de la propuesta, apenas adornada con incursiones en otro tipo de asuntos.

El de ayer tampoco se despegó demasiado de esa línea y apenas una incursión en la sequía (ya tratada por Juanma Moreno tras la reunión de Comité de Expertos apenas dos horas antes) y la política de vivienda que sirvió para volver a achacar al Gobierno central su falta de colaboración con las autonomías(nada nuevo), sirvieron como breve paréntesis a una comparecencia casi dedicada a la suerte del Parque Nacional.Sólo se detectó un ligero cambio de actitud por parte del consejero responsable de su gestión. Ramón Fernández-Pacheco cambió la poco disimulada preocupación sobre el coste electoral (en él se mide todo) que el nuevo plan de regadíos puede suponer para las pretensiones del PP de conseguir trasladar su mayoría en la Junta a los ayuntamientos, por un cabreo igualmente poco disimulado.

La culpa la tuvo una carta enviada por el grupo de eurodiputados socialistas en Bruselas, dirigida a Frans Timmermans y a Virginijus Sinkevicius, vicepresidente y comisario de Medio Ambiente de la Comisión Europea. En ella, los representantes del PSOE expresan su preocupación por el nuevo plan de ordenación de recursos en el que se producirán “captaciones de agua del Parque Nacional de Doñana”, algo que “supondrá un aumento de los planes de riego que producirán daños irreversibles al entorno”.

Fernández-Pacheco cambió el gesto y después de anunciar que se trata de una “carta fake” aseguró que se trata de “una mentira flagrante”. “Ellos saben que esto no es así, que en el texto de la Proposición no se dice una sola palabra de ello, que se regulan terrenos agrícolas que están a 35 o 40 kilómetros del Parque Nacional y que no se toca en absoliut el acuífero de Doñana de ninguna de las maneras, ya que se habla exclusivamente de aguas de superficie, no de tomas subterráneas”. En este contexto enmarcó también la protesta llevada a cabo ayer por medio centenar de parlamentarios europeos en contra de la propuesta de la Junta: “hay que tener en cuenta que en el Parlamento de Estrasburgo hay más de 700 representantes; 50 son apenas el 7% y van completamente engañados”.

❌El PSOE miente descaradamente con la carta enviada a la Comisión Europea sobre #Doñana.En la primera línea dicen que vamos hacer exactamente lo contrario a lo que pone la Ley.Basta de engaños. Doñana y las familias de #Huelva necesitan soluciones. pic.twitter.com/XM9ASao7nu — Ramón Fernández-Pacheco M (@RamonFPM) April 18, 2023

El consejero también expuso que desde el Grupo Popular en el legislativo europeo, “se está poniendo en marcha una campaña para intentar defender lo que realmente se encuentra en la Proposición, no lo que desde el Gobierno de España y algunos de los eurodiputados están tratando de hacer creer”.

Fernández-Pacheco sí quiso marcar diferencias con la opinión del presidente del Consejo de Participación de Doñana y aseguró que “Miguel Delibes no miente en absoluto. Sólo tenemos diferencias de opinión, como es absolutamente normal en cualquier institución, pero lo que hay es un respeto absoluto hacia ellas; lo que se esconde detrás de otras declaraciones, es un intento deliberado de mentir”.

Trataba de responder a las expectativas de un vieja programado para el próximo día 3 de mayo, en el que tanto él como la consejera de Agricultura de la Junta, Carmen Crespo, viajarán a verse con los máximos responsables medioambientales de la Comisión Europea “y que llevaremos bajo el brazo exclusivamente la verdad, porque no me extraña en absoluto que tengan esa opinión sobre una propuesta que no dice nada de eso, pero eso es lo que le trasladan algunos”.

El resultado de ese viaje y de los encuentros que en él se produzcan, será clave a la hora de entrever el futuro de una iniciativa legislativa que, apenas tres semanas antes de las municipales, puede tener una repercusión en cualquiera de los sentidos.

También el consejero no se ahorró las críticas a la falta de diálogo del Gobierno central y sus representantes, en especial la del Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. La potestad de convocatoria de la Comisión Bilateral, planteada en el último pleno del Parlamento andaluz por el PSOE, parece descartada, más aún si se tiene en cuenta que al mismo le envió “dos cartas en los últimos seis meses instándole a reunirnos para tratar el futuro del Parque Nacional. Ni ha contestado. Han faltado a su palabra, al igual que en todo en Ministerio de Transición Ecológica, que no han querido dialogar en absoluto y se han partido de risa con nuestra propuesta. Mienten”. Esa Comisión Bilateral, según el consejero “no tiene ningún sentido, porque a pesar de que estamos dispuestos a utilizar todas las herramientas legislativas que tenemos a nuestra disposición para intentar abrir una vía de diálogo, hay que tener en cuenta que éste no se produce, si una de las partes no quiere”.

Otro ejemplo. La reunión que mantuvo ayer Teresa Ribera con el comisario de Medio Ambiente, “no fue consultada en absoluto con la Junta de Andalucía, a pesar de que tenemos la responsabilidad de la gestión del Parque”. A juicio de Fernández-Pacheco, se trata de una estrategia por elevación, es decir “intenta utilizar a Andalucía como campo de batalla para conseguir la desestabilización del Gobierno o lograr réditos electorales, algo que no vamos a permitir”.

La Junta no esconde su preocupación por las repercusiones económicas que un rechazo a la propuesta pudiera tener. El responsable de Sostenibilidad sentenció que “Huelva debe decidir si quiere exportar frutos rojos como está haciendo hasta ahora, o exportar onubenses” por falta de oportunidades. En este sentido, recordó una declaración de Juan Espadas en el año 2020, en la que señalaba que “no se puede proteger Doñana, sin proteger a los ciudadanos que viven en su entorno”. “Le pido que lo aplique”, concluyó.