La Plataforma contra la Violencia a las Mujeres siente "indignación" tras el apuñalamiento de una mujer

La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres ha manifestado este jueves su "indignación" e "impotencia" ante el último caso de violencia machista en Córdoba capital, cuando una mujer fue apuñalada en la tarde de este miércoles por su pareja, un hombre que después se quitó la vida con el mismo arma blanca que usó para agredir a la mujer, que ahora se encuentra ingresada, con pronóstico reservado, en planta del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, la vicepresidenta de la plataforma, María Gómez, quien ha lamentado, en referencia a la violencia de género, que "esto no se acaba", pues aunque "esta mujer, por suerte, se ha librado, ya que parece ser que está fuera de peligro", lo cierto es que su agresor "lo intentó, la apuñaló delante de su hija".

Además, según ha señalado Gómez, el agresor, "como hacen un tercio de los asesinos, pues se ha quitado la vida", y todo ello sigue repitiéndose por "la sociedad en sí no está tomando conciencia verdaderamente" de lo que supone la violencia de género, a pesar de "los años que llevamos ya machacando contra esto, pero no hay la suficiente conciencia" del peligro que supone para muchas mujeres."Es que vemos que esto no se acaba --ha insistido--, que ellos no le tienen miedo a nada. Incluso, fíjense, se quitan hasta la propia vida, por demostrar no sabemos qué, y es que no se entiende hasta qué punto el machismo está intrínseco" en acciones criminales de hombres "hasta incluso llegar a suicidarse".