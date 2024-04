El Pleno del Ayuntamiento de Málaga aprueba instar al impulso del tren de la costa y buscar fondos europeos

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha instado a todas las administraciones involucradas a que, con los estudios realizados hasta la fecha y de los que todos disponen, apuesten por ofrecer "la mejor de las soluciones a la innegable problemática de conectividad ferroviaria existente en la Costa del Sol".

También de la moción urgente del PP ha salido adelante instar a impulsar proyectos "realistas y eficientes" tanto en su concepto y características como en sus fórmulas de gestión y financiación, incluyendo los análisis que resulten de la aplicación del Reglamento (CE) Nº 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, e incluso, si así se considerasen, fórmulas de colaboración público-privada.

Además, ha sido aprobado emplazar a las administraciones competentes a que, a la vista de los ahorros estimados en costes externos que ofrecería esta importante actuación, en sintonía con los criterios de sostenibilidad europeos, busquen fondos europeos para el desarrollo del proyecto.

De la moción también ha salido adelante el punto en el que el Ayuntamiento de Málaga celebra y respalda que la necesidad de conectividad ferroviaria en la Costa del Sol "se ponga de nuevo sobre la mesa, como uno de los asuntos prioritarios para todas las administraciones, y sirva para acabar con la situación actual de bloqueo que no beneficia a nadie". En este sentido, "comparte y respalda el clamor ciudadano en torno a la necesidad de que este proyecto reciba un impulso definitivo".

En el debate, la concejala delegada de Movilidad, Trinidad Hernández, ha incidido en la importancia de esta infraestructura y ha advertido de que "no podemos permitir que la situación siga de esta manera". "Si queremos propiciar un cambio modal, que desaparezca los vehículos de las carreteras" hay que "apostar por el transporte colectivo, apostar por el tren en la Costa del Sol occidental", ha agregado.

Por su parte, la portavoz municipal de Con Málaga, Toni Morillas, ha defendido la conexión ferroviaria de la costa, que es "clave" y estratégica en el desarrollo de la zona. No obstante, ha criticado que el PP "se acuerda del tren litoral cuando ve la oportunidad de negocio o cuando está en la oposición", recordando los años de gobierno del PP y que "no hicieron" este proyecto."Hacen --ha dicho al PP-- una cosa distinta cuando están en la oposición o en el gobierno". "El modelo que apuestan no es nuestro modelo porque no es lo que satisface las necesidades reales de la gente trabajadora", ha concluido.

Desde Vox, el portavoz municipal, Antonio Alcázar, ha dicho alegrarse del "cambio de posición" por parte del equipo de gobierno que, anteriormente, ha rechazado otras iniciativas sobre infraestructuras ferroviarias."Vox ve con buenos ojos el contenido de la moción", ha agregado, al tiempo que ha añadido que la red ferroviaria "es actualmente insuficiente y requiere de inversiones" para satisfacer la movilidad en la provincia. También ha opinado que el tren litoral no se puede quedar a medias y debe llegar a Estepona y poder conectarse en el futuro con el Campo de Gibraltar.

El concejal del PSOE Jorge Quero, por su parte, ha defendido la conexión ferroviaria de la Costa del Sol, que vertebre la movilidad, y ha afeado que el PP "lo utiliza como arma arrojadiza y para entrar en le barro político".

También ha valorado que los "avances" en materia de transporte "es gracias a las políticas del PSOE, que trajo a Málaga el AVE o mejoras en el aeropuerto". "La futura mejora del Cercanías demuestra la apuesta del Gobierno por y con Málaga", ha apostillado.

Por último, la concejala de Movilidad ha insistido en que "lo que queda claro por parte de todos los grupos es que nuestra provincia necesita un sistema de transporte ferroviario a la altura de la necesidades presentes y futuras".

Por otro lado, ha salido adelante la otra moción urgente del grupo 'popular' sobre "la necesidad de que el Gobierno no discrimine en materia de financiación a la Universidad de Málaga".

Así, el Pleno ha aprobado, entre otros, instar al Gobierno "a concretar la financiación adicional que recibirá Andalucía para su sistema universitario y de ciencia y a garantizar que los Presupuestos Generales del Estado contemplarán dicha aportación, de igual modo que el ejecutivo la ha comprometido para Cataluña, y que ésta estará calculada en base al peso del sistema universitario y de I+D-i en cada región para evitar generar agravios innecesarios e injustos entre autonomías".

Por otro lado, de la moción urgente de Vox sobre las obras de mejora en la Junta de los Caminos de Puerto de la Torre ha salido adelante el primero de los puntos, mientras que han sido rechazados los puntos segundo y tercero.

SANIDAD

La sanidad también se ha abordado en la sesión de pleno de este jueves correspondiente a abril. En concreto, en sendas mociones, una urgente de Con Málaga, y una ordinaria del PSOE que, finalmente, no han salido adelante.

Así, Con Málaga pedía a la Junta "agilizar la tramitación y comprometer la inversión para poner fin a los retrasos en relación con el tercer hospital y garantizar su construcción, dotación y puesta en funcionamiento a pleno rendimiento en el menor tiempo posible".

Tampoco ha salido adelante de esa moción solicitar a la Junta la elaboración y difusión pública "en un calendario transparente y exacto" en relación con los trámites y plazos para la construcción y puesta en funcionamiento del tercer hospital.

Por último, ha sido rechazado instar al Gobierno andaluz "a aumentar la inversión y a mejorar la gestión para reducir desde lo público, sin recurrir a conciertos privados, las listas de espera quirúrgicas, para pruebas diagnósticas y para consulta de especialistas en los hospitales públicos de Málaga".

Al igual que la moción de la confluencia de izquierdas, tampoco ha salido adelante la iniciativa socialista que versaba sobre la reapertura de las urgencias del Hospital Civil de Málaga.

OTRAS MOCIONES

En otro orden, durante el pleno ha sido aprobado por unanimidad, y tras ser enmendada, la moción del PP sobre incremento de la siniestralidad vial en las vías interurbanas de Málaga; y también ha salido adelante la relativa a las toallitas húmedas y su perjuicio en el medio ambiente.

Por otro lado, la moción del PSOE sobre "los escándalos" en el urbanismo de Málaga no ha sido aprobada. La iniciativa de Vox relativa a las necesidades en el barrio Santa Rosalía-Maqueda, en el distrito de Campanillas, tras ser aceptadas las enmiendas ha sido aprobada por unanimidad.

Por último, las iniciativas de Con Málaga sobre la puesta en marcha de un plan de impulso a los cuidados y a la erradicación de la desigualdad laboral y la brecha salarial de género y sobre la revisión y ampliación de las declaraciones de Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) y para el cumplimiento de la normativa de ruidos y contaminación acústica en Málaga han sido rechazadas.