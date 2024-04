El Pleno del Ayuntamiento aprueba una moción del PP en defensa de los intereses ferroviarios de la ciudad

El Pleno del Ayuntamiento de Granada ha aprobado una moción del PP, que ha contado también con los votos favorables de Vox, en defensa de los intereses ferroviarios tras las "ras repetidas demandas" de la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo para "comenzar una negociación sobre el soterramiento en la integración del AVE" en la ciudad.

Así lo ha indicado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa en la que el portavoz del equipo de gobierno local, Jorge Saavedra, ha lamentado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, no "haya tenido tiempo de atender a nuestra alcaldesa, que viene reclamando una cita desde noviembre, tanto para tratar ésta como las otras infraestructuras que también son necesarias".

Saavedra ha lamentado en su intervención que la iniciativa no se haya podido presentar como declaración institucional "porque el PSOE ha votado en contra y por tanto ha roto el consenso existente hasta ahora, se ha puesto del lado de Pedro Sánchez y de su ministro estrella, Óscar Puente, y ha abandonado la defensa de los granadinos"."Los granadinos deben saber que, a pesar del PSOE, aquí hay una alcaldesa, Marifrán, y un partido político, el PP de Granada, que van a defender todos los meses en el Pleno Municipal los intereses ferroviarios de Granada", ha afirmado Saavedra, "ya sean las conexiones dignas que tiene que tener esta ciudad"."Creemos que Granada no está siendo tratada justamente por el Gobierno de España, a pesar del anuncio de esa cuarta conexión, proyectada con las migajas que les sobran a otros, con los trenes que les sobran a otras comunidades", ha criticado, "y así pretenden consolar a Granada, con una cuarta conexión no resuelve ni mucho menos nuestros problemas"."En definitiva, presentamos una moción para defender Granada, puesto que la declaración institucional que se aprobó en el pasado mes de julio por todos los grupos políticos no ha sido atendida por el Gobierno de España. Por eso creemos que era oportuna esta iniciativa y reiteramos que en todos los plenos del Ayuntamiento se le va a reclamar" al Ejecutivo central.