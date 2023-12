El Pleno de Benalmádena suspende ordenanza de transporte público para darle "un marco legal administrativo"

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) ha dado luz verde este jueves de urgencia a la suspensión de la ordenanza de transportes con el objetivo de "darle un marco legal administrativo al servicio para que este pueda continuar prestándose en el municipio a beneficio de la ciudadanía".

La urgencia llevada a este pleno ha sido fundamentada por el edil de Hacienda, José Miguel Muriel, que ha subrayado que se trata de un asunto "importante", que "nos lo hemos encontrado y exige regularizarlo y actualizarlo según ley, por una situación que hay que subsanar lo antes posible y que tiene condicionado sacar adelante los presupuestos de 2024".

Ha advertido de que la "gratuidad del transporte público", aprobada por el gobierno anterior, cuenta "con informes desfavorables de Intervención". "Se está dando un servicio público gratuito que solo está aprobado en la empresa, pero el Ayuntamiento está obligado a cobrarlo", ha recordado Muriel.

De igual modo, ha añadido que "esta situación, ha provocado que no exista expediente en la empresa, ni expediente en el Ayuntamiento con una ordenanza fiscal que dice que hay que cobrar a los usuarios del transporte público, toda vez que se está ofreciendo de forma gratuita a empadronados sin estar especificado en la ordenanza".

Por ello, ha incidido en que existe una "grave" contradicción porque "se firma algo en la empresa y la ordenanza fiscal dice lo contrario, que se siga cobrando la tarifa a todos los usuarios" provocándose un "desequilibrio financiero en la empresa responsable del transporte urbano"."Para nosotros ha sido una sorpresa porque tenemos que encontrarle viabilidad económica y jurídica, fue una medida electoral decir que sería gratuito el transporte público sin llevarlo a Junta General y sin modificar la ordenanza", ha recordado Muriel.

Ha señalado que "lo primero que habría que haber hecho era un estudio económico garantizando la viabilidad de la gratuidad del transporte público para empadronados, pero no lo había, provocando un desequilibrio financiero de 700.000 euros".

Por eso, ha dicho Muriel, "ahora tenemos que cambiar el plan normativo para cambiar la ordenanza fiscal y habrá que llevar al Plan Estratégico de Subvenciones porque se ha disparado el número de usuarios que utilizan el transporte público".

Así, ha detallado que con esta decisión en pleno, el equipo de gobierno "quiere garantizar que se siga prestando el servicio dotándolo de un marco jurídico legal que, además permita, mejorar y ampliar el servicio, manteniendo su gratuidad y estudiando fórmulas para incrementar la movilidad sostenible".

Muriel ha recordado que "mantener la situación actual sin informes legales vinculantes no se contempla", ya que "estaríamos incurriendo en la misma situación generada, el convenio es hasta el 31 de diciembre y tenemos que suspender esta ordenanza"."Esta situación va a generar un conflicto político porque este equipo de gobierno tendrá que tomar decisiones importantes por lo que nos hemos encontrado", ha apostillado.

Por último, el alcalde, Juan Antonio Lara, ha señalado que "una empresa, en este caso Innoben, no puede decidir por su cuenta y riesgo que no se cobre nada a empadronados, se tiene que aprobar en consejo de administración y dar cuenta al pleno, cuestión que no se hizo"."Estamos debatiendo el procedimiento, que al no pasar por pleno, pues se incumple el procedimiento". "Se va a someter a información pública y una vez se dictamine podremos decidir lo que hacemos", ha concluido. La medida ha salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno del PP, la abstención de Vox e IU y el voto en contra del PSOE.

ALEJANDRO CARRETERO TOMA SU ACTA DE CONCEJAL

Por otro lado, la Corporación municipal ha dado la bienvenida este jueves al nuevo concejal del grupo municipal del PP Alejandro Carretero, que en el inicio del pleno ordinario ha tomado acta como edil tras renunciar a la misma la 'popular' Lucía Yeves, por su elección como senadora del PP por Málaga.

Carretero asume ahora las áreas de Deportes y la de Modernización y Transformación Digital y ha querido agradecer la labor de sus compañeras de gobierno local en las áreas que ahora ostentará, tanto a María Luisa Robles como a Jésica Trujillo, al igual que a la senadora Lucía Yeves."Afronto este reto con mucha ilusión y ganas porque siempre he tenido vocación de servir y trabajar por y para mi municipio y me siento afortunado de pertenecer a un equipo de gobierno con el mejor alcalde al frente, Juan Antonio Lara", ha señalado Carretero.