El Pleno de Diputación reclama por unanimidad a la Junta la ampliación del metro a Rincón de la Victoria

El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado por unanimidad la propuesta del PSOE en relación con la petición a la Junta de Andalucía de la ampliación del metro de Málaga al municipio malagueño de Rincón de la Victoria.

Así, el portavoz del grupo provincial del PSOE, Josele González, ha explicado que con la moción se insta a la Junta a redactar en este año 2024 el anteproyecto de la ampliación del metro de Málaga hasta Rincón de la Victoria.

Pese a que en un momento no se iba a debatir debido a que se habían aceptado las enmiendas, finalmente, no han sido aceptadas y ha habido debate, pero González ha valorado el apoyo a la iniciativa animado a seguir trabajando en la línea del consenso. "Hemos puesto en el centro del debate las necesidades de los vecinos de Rincón de la Victoria y la ciudad de Málaga", ha dicho.

En el debate, González ha recordado que en otras ocasiones al PSOE "no nos tembló el pulso" para apoyar "las necesidades" y el "compromiso" con la provincia, saliendo iniciativas por unanimidad. Así, ha incidido en que la moción tiene un acuerdo "sencillo" y "lo que buscamos es seguir con esta estela de consenso ya demostrado en el pleno de la Diputación" y "buscamos mejorar la conectividad entre ambos municipios"."Rincón de la Victoria es una ciudad con entidad propia y lo que necesita es mejorar su infraestructura para que los rinconeros tengan más accesos para trasladarse a la ciudad de Málaga, ya que muchos trabajan aquí", ha sostenido.

González ha explicado que se aceptan las enmiendas de Vox, pero no las del PP, ya que "lo que pretende planteando los estudios previos es blanquear el acuerdo que creo que es muy concreto, para poder aprobarlo", ha defendido.

PP, LA ENMIENDA "ENRIQUECE LA MOCIÓN"

La diputada provincial de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha reconocido que "la primera impresión" que se ha llevado cuando el proponente del PSOE --González-- ha hecho la exposición de la moción "es de sorpresa", ya que "la enmienda la había consultado con miembros de su equipo, de su grupo, y en primera instancia me habían comunicado que le van a aceptar".

Ha defendido que "la enmienda no viene a otra cosa que a enriquecer la moción y a darle un rigor técnico" y ha incidido en que todos "estamos de acuerdo" en que "se tiene que mejorar la infraestructura en cuanto a movilidad de la zona este de Málaga", pero "entendemos que se debe sustentar en un rigor técnico".

Por tanto, ha mostrado "sorpresa" al no aceptarse las enmiendas de los 'populares', que, como ha dicho, añadía "únicamente" que se tengan en cuenta los estudios que se están haciendo y que, en definitiva, determina "la necesidad real" que existe sobre ese proyecto.

No obstante, se ha mostrado a favor de la iniciativa, ya que "todos estamos de acuerdo en que se tiene que mejorar la movilidad de esa zona de Málaga", pero ha dejado constancia de "la falta de comunicación, primero, entre los miembros del grupo socialista, y que no se acepte una enmienda del PP que venía únicamente a darle más sustento, más empaque, más rigor técnico a la propuesta".

Por su parte, el portavoz de Vox, Antonio Luna, ha valorado la moción en relación y ha destacado que se acepten las enmiendas de su grupo: "Volvemos a debatir sobre movilidad en la provincia y creo que, junto con la sequía y el sector primario, es uno de los grandes retos en los que tenemos que unir fuerzas todas las instituciones". "Creemos que hay que exigir esfuerzos a todas las administraciones", ha apostillado."Vemos esta propuesta con buenos ojos y nos gusta porque el metro a Rincón es algo que ya hemos propuesto desde Vox", ha recordado, al tiempo que ha vuelto a insistir en la "importancia" de la movilidad para el futuro de la provincia, ya que "los graves problemas de movilidad suponen un techo al crecimiento de la provincia".

En segundo turno, el portavoz del grupo del PSOE ha dejado claro que "falta de comunicación no hay" en su grupo, justificando que no se iba a aceptar la enmienda del PSOE: "En ningún momento hemos dicho que íbamos a aceptar la enmienda", ha sostenido.

Así, ha insistido en que "no pasa nada, absolutamente nada, por instarle al Gobierno de España porque gobierne el PSOE o instarle a la Junta de Andalucía porque gobierne el PP", ya que, ha reiterado, "nuestra principal misión de todos los diputados y diputadas que estamos aquí es mejorar la provincia de Málaga", ha abundado."Lo que queremos es poner en el centro, en este caso de esta moción, las necesidades que tiene la ciudad de Rincón de la Victoria y que tiene la ciudad de Málaga", ha apostillado, al tiempo que ha agradecido el apoyo y ha apostado por seguir "trabajando en esta línea, que creo que es la interesante para todos, porque, sin lugar a dudas, y visto el panorama político que tenemos a nivel nacional, donde estamos dando un espectáculo lamentable todos los grupos políticos; ésta yo creo que es la línea que, sin lugar a dudas, prefieren los ciudadanos", ha concluido.

También ha respondido al PSOE la diputada del PP, que ha tachado de "infantil y pueril" la situación: "Me sabe mal tirar de teléfono, de hora de llamada", aludiendo a una conversación "que ayer por la tarde tuvimos sobre las enmiendas". "Yo no se lo he consultado al cura de Rincón, con todo el respeto, se lo he consultado a su viceportavoz", le ha espetado a González, aunque "tomaremos nota" y "nos quedamos con ese mal sabor de boca".

No obstante, ha dicho que "no nos vamos a perder en cómo se han desarrollado los actos o cómo se han desarrollado los acontecimientos", pero "estas cosas, esta manera de funcionar desde nuestro grupo no la entendemos", valorando, en última instancia, el apoyo a la moción.

Frente a ello, de nuevo el portavoz del grupo del PSOE ha afeado las críticas del PP y ha insistido en que "las conversaciones han sido sobre la moción de carreteras".

Por último, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha incidido en que "a todos los grupos nos mueve mejorar la movilidad de la provincia de Málaga, sea de quien sea la competencia", pero "no entiendo las reticencias de esta enmienda, porque cualquier proyecto de envergadura, sea del Estado o de la Junta necesita los estudios previos". Es más, ha continuado, "así nos los pidió el grupo socialista cuando pedimos el tercer carril para la A-7", criticando "el doble rasero".

Por otro lado, la diputada del PSOE, Antonia García, posteriormente, en el debate de la moción socialista sobre las carreteras ha aclarado lo ocurrido con las enmiendas a la iniciativa del metro: "Puedo entender que pudo haber una confusión y al aceptar la enmienda de la carretera también creer que se aceptaba la que proponían al metro", pidiendo disculpas, pero "en ningún momento dije que se aceptara"."Lo que no es correcto es que se nos ha acusado de engañar; este grupo no ha querido engañar; es una confusión", ha dicho al equipo de gobierno. Al respecto, Atencia ha aceptado las disculpas y las palabras del PSOE, aunque ha puesto "negro sobre blanco" y ha vuelto a explicar lo ocurrido.

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, en la sesión plenaria ha sido aprobada la moción del PP relativa a la necesidad de reformular el programa FSE+ de Asistencia Material Básica; y la de Con Málaga sobre la Cueva de las Estegamitas y al conjunto Kárstico de cuevas, covachas y abrigos prehistóricos de La Araña.

También han salido adelante las de carreteras del PSOE y Vox; y ha sido rechazada la de Con Málaga en relación con la creación de una red pública andaluza de hospitales sociosanitarios.