El Pleno de Málaga rechaza declarar la ciudad zona tensionada de alquiler

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha rechazado con los votos del equipo de gobierno y de Vox la iniciativa urgente del PSOE en la que, entre otros puntos, proponían declarar la ciudad zona tensionada de alquiler.

Tampoco ha salido adelante de la moción socialista reconocer la existencia de un grave problema habitacional en la ciudad y su área metropolitana, ni pedir a la Junta de Andalucía "poner remedio a la situación dramática que sufren muchas personas en la provincia".

Por otro lado, de otra moción del PSOE sobre regular las viviendas de uso turístico en la ciudad con arreglo al nuevo decreto de la Junta, ha sido aprobado uno de sus puntos, tras aceptar enmienda, y otro ha sido rechazado.

Durante el debate, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha insistido en que "el principal problema de la ciudad es la falta de vivienda, ya sea en compra o alquiler". "Es imposible comprar ni alquiler" como consecuencia "de las políticas del PP y del alcalde", ha dicho.

Ha aludido a la subida del precio de la vivienda en la ciudad de Málaga en los últimos años y ha advertido de que los malagueños "están siendo expulsados", por lo que "no se puede mantener esta situación ni un minuto más". Ha pedido, por tanto, que el Ayuntamiento "reconozca que tenemos un problema habitacional; declarar zona tensionada de alquileres, que es imperioso, y que la Junta, que es competente, haga algo".

Pérez también ha destacado la gestión del Gobierno central en la construcción de vivienda y ha acusado al Consistorio de ser "un promotor privado" que está"ausente" cuando se tiene que "preocupar de los malagueños". "Pongámonos manos a la obra", ha incidido el portavoz municipal del PSOE.

Por su parte, el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, ha dejado claro que la vivienda es también la principal preocupación del grupo 'popular', suya y del alcalde, pero "no de ahora, desde hace mucho tiempo" y ha defendido la gestión del equipo de gobierno frente a la del Gobierno central y lo que hacía el PSOE cuando estaba en la Junta de Andalucía."Un total de 5.331 viviendas construidas. Ese es nuestro balance, 5.331 viviendas. No solo preocupados, también ocupados", ha subrayado Pomares, insistiendo en la construcción de "viviendas dignas, asequibles y accesibles; ahí espero al PSOE, no en esta moción, en conseguir viviendas y a pie de obra", ha afirmado.

Pomares también ha recordado el plan municipal de vivienda 2023-2027, "que tiene el apoyo del sector de la construcción, que tiene el apoyo del BEI, que tiene el apoyo de Sepes, que tiene el apoyo del Ministerio de Vivienda... solo faltan ustedes"."Cuando dejen de pensar en su malograda carrera política, únense, que estaremos dispuestos a construir con ustedes y solucionar los problemas de los malagueños", ha concluido.

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha aludido a la moción sobre regular las viviendas turísticas y ha tirado de hemeroteca para recordar a Pérez las declaraciones del consejero de Turismo en 2018, por lo que le ha pedido que "cuando planteen iniciativas, repasen la hemeroteca, por los cambios de opinión, que son marca de su casa".

Por su parte, la concejala de Vox Yolanda Gómez ha criticado que parezca "el día de la marmota", ya que "una y otra vez" se traen mociones de vivienda". En su intervención ha preguntado al PSOE "cuántas viviendas hicieron cuando gobernaban en la Junta" y ha rechazado la moción de los socialistas, criticando, entre otros, la Ley de Vivienda del Ejecutivo central."Desde Vox lo que pedimos es no intervenir, sino incentivar a aquellos propietarios que pongan sus viviendas en alquiler permanente...", ha enumerado, entre otros, insistiendo en que las medidas propuestas son "contrarias a las que ustedes --PSOE-- proponen y vamos a votar en contra" de la moción.

Por su parte, el viceportavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, se ha preguntado "por qué España está a la cola de vivienda publica" y ha dicho que "los expertos señalan que esto no se debe a una característica antropológica del español, sino a un tipo de política pública que se ha desarrollado en materia de vivienda" y "señalan como principal factor una absoluta connivencia entre el poder político, económico, de sectores vinculados a promotores, constructores y especuladores de suelo". "¿Les suena familiar?", ha cuestionado.

Ha defendido una ciudad "donde se pueda ganar dinero, pero trabajando, produciendo, no especulando con un bien básico, como es la vivienda", ha dicho, al tiempo que ha sostenido que "no hacer nada en la ley de la selva favorece a los leones". "La inacción favorece al capital especulativo", ha advertido.

En el segundo turno del debate, el portavoz municipal del PSOE ha advertido de que la situación de la vivienda "es dramática" y ha dicho al equipo de gobierno que es "su responsabilidad".

Por último, le ha pedido al alcalde que le pida a la Junta que ponga "la misma cantidad que pone el Gobierno", porque "ahora mismo pone cero euros". "A usted le tiene que quitar el sueño la falta de vivienda para los malagueños, que se van por sus políticas", le ha dicho al regidor.

BARRIADA EL BULTO

Por otro lado, la moción urgente de Vox sobre la rehabilitación y mantenimiento de la barrida de El Bulto ha sido aprobada por unanimidad al aceptar el proponente una enmienda en uno de los puntos.

Entre otros, ha salido adelante instar al equipo de gobierno la elaboración y ejecución de un plan de gestión integral para la mejora y revitalización de la barrida de 'El Bulto', con especial atención a la limpieza, seguridad y conservación del entorno.

La concejala de Vox Yolanda Gómez ha advertido de que con la moción critican "un episodio más al que estamos acostumbrados y es al abandono de algunas zonas, sobre todo las zonas periféricas de Málaga, pero que en este caso no hace falta irse a la periferia, sino que lo tenemos a escasos metros del centro y a escasos metros del paseo marítimo". "Estos vecinos llevan más de diez años de desidia", ha lamentado.

Por su parte, el viceportavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha defendido las reivindicaciones de los vecinos y ha criticado que "la ciudad 'top', la smart city, no es capaz de asfaltar un solar, quitar unas aves muertas y podar un ficus", ha afeado. "Esperamos que esto se le dé una solución".

La viceportavoz del PSOE, Begoña Medina, ha recordado que llevan tiempo presentando iniciativas en relación con esta zona y estos problemas. "Somos conscientes de que hay competencias compartidas", ha reconocido, pero "eso no excusa para dejar abandonado a los vecinos", ha abundado.

Por último, la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha explicado el voto a favor de su grupo: "Veo que genera consenso, estoy segura de que nos pondremos manos a la obra", aunque "la limpieza es diaria y la retirada de escombros casi a diaria", ha dicho, pero "si hay queja, debemos mejorar".

Ha anunciado que el distrito se hará cargo de la parte municipal y reorganización de aparcamientos en "un plazo corto de tiempo" y ha confiado en que el PSOE también apoyará que "Adif haga su parte", y también, además de que la Policía Local incremente la vigilancia, también la Policía Nacional.