El Pleno de Mijas aprueba por unanimidad dedicar una calle al proyecto de Madres Narradoras

El pleno ordinario del Ayuntamiento del municipio malagueño de Mijas ha aprobado este miércoles por unanimidad dedicar una calle al proyecto Madres Narradoras.

La propuesta para que la subida al Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San Sebastián de Mijas Pueblo pase a denominarse calle de las Madres Narradoras parte de los alumnos y alumnas de primero A de este centro educativo al entender que "es una forma muy relevante e ilustradora de reconocer y admirar el papel fundamental que estas mujeres desempeñan en la transmisión de historias, valores y conocimientos a las futuras generaciones", han indicado desde el Ayuntamiento.

El proyecto nació hace 20 años como una iniciativa de animación a la lectura en la puerta del colegio mijeño. Un grupo de madres se intercambiaban libros y dejaban su opinión en un sobre que luego podían leer todas las familias participantes. Desde entonces, ha ido evolucionando y en la actualidad se ha expandido a otras escuelas, institutos y centros culturales.

Entre sus líneas de trabajo destacan fomentar la educación emocional y en valores, crear comunidad, descubrir y desarrollar dones y talentos, usar el poder de las biografías transformadas en cuentos para transmitir el coraje de vivir, y propiciar la igualdad y la ecología.

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, ha agradecido la propuesta impulsada por los alumnos de este centro, al tiempo que ha valorado "la labor que desempeñan estas Madres Narradoras, mujeres excepcionales que llevan a cabo una tarea preciosa por el bien de nuestra comunidad y de los más jóvenes, no solo promoviendo el amor por la lectura sino en la transmisión de valores sociales fundamentales".

Ha explicado que en la memoria del proyecto aportado por el alumnado del CEIP San Sebastián se destaca, además, que la aportación de Madres Narradoras "trasciende las barreras del tiempo y el espacio, hilando el tejido cultural y social de nuestra comunidad a través de sus relatos y enseñanzas".

De igual modo, el pleno también ha aprobado de manera unánime que determinadas calles de la urbanización Pueblo Don Silverio se denominen con nombres de mujeres; en concreto, serán las calles Sofía, Julia, Carolina, Mariana, Patricia, Alicia y Rosalía.

Por otro lado, a la finalización de la sesión, tras haber presentado el escrito correspondiente para poder intervenir y siendo aprobado por la propia alcaldesa, ha tomado la palabra Sonia Menéndez, portavoz de la Plataforma Ciudadana 'No a la gasolinera. Protegemos El Coto'. Durante la misma ha mostrado "la preocupación" de los vecinos y vecinas de la zona por la gasolinera que se está construyendo en la avenida de Mijas.

La concejala de Urbanismo, Lourdes Burgos, ha mostrado su "total comprensión" con las reivindicaciones de estos vecinos y les ha recordado que la licencia para la misma fue concedida por el anterior ejecutivo local, presidido por Josele González, el 17 de julio de 2023.

Burgos ha declarado que, desde que se inició la construcción de la gasolinera, por parte del Ejecutivo presidido por Mata, "se ha llevado a cabo una revisión exhaustiva del expediente": "Nosotros estamos aquí para ayudar a los vecinos y para preservar la seguridad jurídica de todos los actos administrativos. Vamos a revisar hasta el último papel de esta licencia para dar cumplimiento a la legalidad vigente y a las exigencias legítimas de los vecinos", ha indicado.

En este sentido, ha precisado que "hasta el momento, la gasolinera cuenta con una calificación ambiental favorable del 24 de abril 2023. Sin embargo, se ha obviado un paso fundamental que es el estudio de impacto en la salud, algo que se tenía que haber tramitado de manera simultánea a la concesión de la licencia de obra".

Por último, ha señalado que desde el Ayuntamiento de Mijas se ha dado un corto plazo a la empresa para que suspendan las obras de forma voluntaria y que no continúen con las mismas en tanto en cuanto no aporten ese estudio, el cual deben solicitar a la Delegación de Salud.

En caso de no producirse, Burgos ha anunciado que, "en caso de que sea necesaria una revisión de oficio de la licencia porque no se ajusta a la legalidad, se hará y que no quepa ningún género de dudas al respecto", ha concluido.