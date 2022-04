El Pleno abordará comisión de la Faffe y la ley de Economía Circular con la amenaza del adelanto electoral

Esa fórmula permitiría al Gobierno aprobar el dictamen de la investigación parlamentaria sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). PP y Cs acordaron en su pacto de coalición, firmado a finales de 2018, impulsar esta comisión en los primeros 100 días de gobierno, cosa que hicieron. Pero el proceso se ha alargado durante toda la legislatura, con momentos de mayor y menor intensidad, hasta que recientemente se aprobó el dictamen que señala como responsables políticos de las irregularidades en la extinta fundación a los ex presidentes socialistas Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz.

Las fechas son el 19 y el 26 de junio. En el primer caso, Moreno debe disolver la Cámara el martes 26 de abril, lo que no dejaría margen para celebrar el Pleno. En el segundo, el plazo se alarga hasta el 3 de mayo, aunque hay que recordar que el anuncio de las elecciones podría producirse antes. No se puede descartar, en ese caso, que el jefe del Ejecutivo espere a la sesión plenaria de la semana próxima, después anuncie sus intenciones y espere para firmar el decreto de disolución el martes 3 de mayo.

Por si no había quedado claro en la comparecencia del martes en Málaga que las elecciones serán antes del verano, el presidente de la Junta ha dado otra pista este miércoles antes de participar en el Comité Ejecutivo de su partido en Madrid. Juanma Moreno ha insistido en que quiere tener un nuevo gobierno "cuanto antes" para poder tener listos los Presupuestos autonómicos en el menor plazo posible. Esto deja dos fechas ya disponibles, toda vez que desde San Telmo casi dan por descartada la posibilidad de poner las urnas en un día laborable, una opción que el propio Moreno barajó el martes.

El Pleno que el Parlamento andaluz celebrará en los próximos 27 y 28 de abril será casi con toda probabilidad el último de la XI legislatura autonómica. En esta sesión escoba, la Cámara abordará las conclusiones de la comisión de investigación sobre la Faffe y el debate final de la ley de Economía Circular. Se trata de dos asuntos relevantes que se salvarán, salvo sorpresa, del final abrupto de la legislatura que se espera para justo después, aunque todavía no se puede descartar que Juanma Moreno se decida a colocar las elecciones el 19 de junio, lo que lo obligaría a disolver el legislativo antes y dejar a los dos asuntos en el tintero.

Un Pleno extraordinario sobre las consecuencias de la guerra, pero sin fecha

El Parlamento celebrará un Pleno más a pesar de la posibilidad de que haya un adelanto electoral. La Junta de Portavoces del legislativo andaluz ha sacado adelante, con los votos de PSOE y Unidas Podemos y la abstención de Ciudadanos, la celebración de un debate general sobre las consecuencias económicas que tiene la guerra de Ucrania y respuesta que la Junta puede dar a esta situación. Socialistas e izquierdistas habían registrado esta petición, que ha contado con el rechazo de PP y Vox, pero que todavía no tiene fecha. La portavoz de Ciudadanos, Teresa Pardo, ha afeado a la oposición de izquierdas que no haya impulsado una sesión similar en el Congreso de los Diputados, ya que considera que las competencias para responder a esta crisis son del Gobierno central. Los argumentos de PP y Vox han sido similares, pero han acabado rechazando esta sesión plenaria. La portavoz de UP, Inmaculada Nieto, ha propuesto que la sesión se celebre en los días 25 o 26 de abril, a lo que la presidenta del Parlamento ha respondido sin aclarar qué día será.