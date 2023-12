El Pleno aprueba de forma inicial el presupuesto del Ayuntamiento para 2024, que alcanza los 1.068,2 millones

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado de forma inicial este martes, con los votos a favor del equipo de gobierno --PP-- y contra de los grupos de la oposición --PSOE, Vox y Con Málaga-- el presupuesto municipal para 2024, que asciende a 1.068.249.278,65 euros, lo que supone en un incremento del 9,38% con respecto a 2023, cuantificado en 91,6 millones más.

Tras ello, será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y estará en periodo de alegaciones durante 15 días hábiles. Las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición han sido rechazas. Así, mientras el equipo de gobierno ha defendido las cuentas, la oposición las tacha de "malas" y "continuistas", además de lamentar la "falta de ejecución".

El concejal delegado de Economía, Hacienda y Fondos de la UE, Carlos Conde, ha detallado las cuentas --que consiguen alcanzar "la cifra histórica de 1.068 millones-- y ha explicado, entre otros aspectos, que las inversiones se incrementan en 37,66% hasta alcanzar los 163,39 millones para proyectos singulares de ciudad, equipamientos, actuaciones de renovación de barriadas y continuar con el desarrollo de 1.133 viviendas protegidas, en el marco del Plan Municipal de Vivienda y Suelo.

Conde, que ha destacado también la "moderación fiscal", ha valorado que las cuentas son "moderadas en los ingresos, pero también austeras e incidiendo en los gastos y en las cuestiones más importantes, dando sentido a la acción de gobierno de un programa electoral, pero también del mantenimiento de los servicios públicos municipales".

De igual modo, se ha referido a que hay que tener en cuenta el contexto actual y ha destacado del presupuesto, por otro lado, las inversiones, dejando claro que las cuentas "buscan reforzar de forma considerable la acción en los barrios".

Conde ha incidido en el capitulo social y ha destacado que "en diez años ha pasado de 60 a 160 millones de euros". También ha desgranado cada uno de los ejes del presupuesto, como la Málaga Sostenible (256,22 millones); Málaga Activa e Innovadora (53,73 millones); Málaga Cultural y Referente (71,10 millones); y Málaga Urbana (333 millones).

Asimismo, ha destacado que es "un presupuesto que responde a la realidad de una Málaga pujante, una Málaga atractiva, una Málaga, que es envidiada, de forma sana, por otras ciudades de Málaga, una Málaga que pretendemos que siga siendo ese faro vigía de muchas otras ciudades a nivel internacional incluso que se fijan en nosotros como una ciudad modelo en lo que a gobierno y a gestión se refiere".

OPOSICIÓN

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha advertido de que son "unas cuentas irreales que perpetúan el abandono de los barrios y por no resolver el gran problema por la falta de vivienda que sufren las familias malagueñas"."Es el presupuesto del PP, es malo, muy malo", ha apostillado, considerando que "no da respuesta a las necesidades de la ciudad". Ha advertido también de "la Málaga abandonada, que es la Málaga de los barrios, y vemos, claramente, que las partidas que se van a destinar son insuficientes".

Pérez también ha añadido que no se elimina la plusvalía por herencia mortis causa y que son unas cuentas que "se han hecho sin escucha activa", lamentado que "no han querido hacer algo tan importante como escuchar" y les ha advertido de que "las mayorías absolutas vienen mal, sobre todo viene mal al PP".

Por ello, Pérez ha señalado que "son los presupuestos del PP que llevan el punto y el sello de la desigualdad" y ha recordado las enmiendas presentadas por 90 millones de euros, insistiendo en la partida a viviendas, "el mayor drama social que tiene la ciudad en estos momentos".

La concejala de Vox Yolanda Gómez ha tachado los presupuestos de "irreales", ya que "alardean de presentar más de 1.000 millones de euros en el presupuesto, pero luego no salen los proyectos adelante y dejan sin cubrir las grandes inversiones". Además, ha lamentado que "siguen sin apostar por el futuro de Málaga, sin centrarse en los barrios".

También ha dicho que son unos presupuestos "continuistas" y "despilfarradores" y ha criticado "la falta de transparencia" porque "vemos una partida que son gastos imprevistos por valor de 20 millones de euros, un cajón desastre que no sabemos su destino". También, y por último, ha incidido en las enmiendas presentadas, que suponen 80 millones.

Por su parte, el viceportavoz del grupo municipal de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha afirmado que los presupuestos "dibujan una mala gestión", que "a todas luces es ineficiente". Ha criticado, además, el "gasto superfluo y las fugas de dinero público que se dan en la estructuración y en el diseño de este presupuesto" y que "no coincide con la categoría de austeras que dice Conde".

Sguiglia ha lamentado también los bajos niveles de ejecución. "Estos presupuestos, cuando usted los anuncia, son como los propósitos de año nuevo", ha advertido, incidiendo en que "hay que prestar atención al nivel de ejecución y no a las propuestas propagandísticas que le gusta hacer"."El debate no es si Málaga está mejor que hace 20 años, faltaría más. El debate es lo que podría ser hoy Málaga y sus barrios si hubiera tenido un alcalde centrado en el interés general y no un promotor turístico inmobiliario centrado en los negocios y el beneficio privado", ha apostillado.

Ha dicho, además, que hay tres retos estratégicos que "debería permitir avanzar estos presupuestos y no lo hace", como son la igualdad, la sostenibilidad y los barrios y el urbanismo democrático.

Por último, Sguiglia ha enumerado también las 68 enmiendas agrupadas en diez planes por una cuantía de 84 millones de euros, "que demuestran que tenemos propuestas claras, solventes, aplicables para avanzar con valentía y urgencia en tres direcciones que consideramos que son principales", como son "una Málaga más verde y sostenible que haga frente a los desafíos de la emergencia climática; una Málaga más justa y feminista, con un Ayuntamiento presente y que cuida a sus vecinos y vecinas; una Málaga en la que los barrios estén en el centro de la política municipal".

CARLOS CONDE RECHAZA LAS CRÍTICAS DE OPOSICIÓN

En segundo turno, Conde ha rechazado las críticas de la oposición al presupuesto. Así, sobre la supuesta falta de negociación por la mayoría absoluta 'popular', el edil de Economía ha advertido de que los grupos de la oposición le "han decepcionado mucho, no son de fiar", recordando que se han traído a plenos las ordenanzas fiscales con bajadas "y todos han votado en contra". "No son de fiar y no nos van a encontrar perdiendo el tiempo para que lleguen luego a no aprobar lo que tanto han reclamado y aquí hemos traído para su aprobación", ha sostenido.

En relación con la falta de ejecución, ha criticado que la oposición "mienten de manera torticera" y también ha reivindicado, por otro lado, el aumento en las inversiones. "Las inversiones para nosotros son una opción de gobierno, inversiones reales que tienen un marcado carácter de barrio" ha enumerado.

Ha defendido, de igual modo, la gestión en vivienda, con "datos contundentes que refuerzan la idea de que seguimos promoviendo y sumando esfuerzos"; y la inversión en los barrios: "Ese mensaje de la Málaga inacabada, de los barrios abandonados, es incierto; todos los distritos se ven suficientemente atendidos en este presupuesto y todas las áreas", ha destacado.

Al respecto, y por último, ha defendiendo que se atiende a los vecinos "vivan donde vivan, a todos por igual, en cada en cada uno de los más de 400 barrios de nuestros once distritos, porque a pesar de lo que estamos viviendo en España, pensamos que la igualdad es un valor a respetar", ha concluido.