El Pleno aprueba una modificación del PGOU para propiciar 300 hectáreas de suelo industrial junto al PITA

El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado este viernes con los votos a favor del equipo de gobierno (PP) una nueva modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital --la número 82-- para propiciar una nueva área industrial de unas 300 hectáreas junto al Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA) promovida por la mercantil Profu S.A en suelos que actualmente está clasificados como no urbanizables de protección agrícola.

La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería, Eloísa Cabrera, ha defendido esta iniciativa tras las críticas realizadas desde el grupo municipal del PSOE, desde donde se ha señalado que el equipo de gobierno va "a remolque de la empresa privada" a la hora de plantear nuevos desarrollos para la ciudad ya que "no han hecho nada en estos 20 años" al frente del Consistorio.

La edil ha apuntado que el desarrollo aprobado mediante la modificación del planeamiento que rige desde 1998 ya se contemplaba como suelo industrial en el nuevo plan de ordenación que "la Junta de Andalucía tumbó" en 2017 ante diversos reparos, por lo que cree que, ante la actual iniciativa, la ciudad "no puede perder" la "oportunidad" de crear un nuevo desarrollo industrial."Ganamos 300.000 metros de suelo industrial, más de 200.000 en el suelo de aprovechamiento que tenemos los sistemas generales en el suelo de la bahía, que también hay que decirlo. Estamos poniendo en carga 500.000 metros, otros 188.000 metros más en los sistemas generales del plan litoral y creemos que es bueno para Almería", ha señalado Cabrera, quien ha reconocido el PITA como "núcleo fundamental y estratégico".

El concejal socialista Raúl Enríquez ha incidido en que los suelos objeto del cambio de uso pertenecen a una empresa incluida en el holding al que pertenece el grupo El Pozo Alimentación, sentido en el que ha cuestionado si se conocen realmente las "intenciones" del promotor a la hora de poner en uso la parcela colindante al parque científico-tecnológico.

Asimismo, el integrante del grupo socialista, que ha votado en contra del acuerdo, ha apuntado que "no se ha ampliado la oferta durante toda la vigencia del plan general" ha iniciativa municipal pese a contar con espacios como el sector 20, el PITA, el área norte del mismo parque tecnológico y otras parcelas de suelo consolidado en el entorno de la ciudad."No nos quieran vender que no hay suelo industrial en el municipio", ha manifestado Enríquez, quien se ha mostrado de acuerdo en reorganizar el mismo, en hacerlo "más atractivo" y en sacarlo del casco urbano, si bien cree que la falta de suelo no es un "pretexto" válido para promover el cambio de uso y calificación de un suelo que "pertenece en exclusiva a una empresa".

Ante dicha postura, la concejal de Urbanismo ha asegurado que el suelo industrial existente es "muy pequeño para esta ciudad". "Ojalá hubiese muchas más empresas que quieran invertir en Almería. Este equipo va a estar para apoyar toda la iniciativa privada que venga a la ciudad de Almería", ha contestado."Bienvenidas sean las empresas privadas", ha insistido la concejal, quien también ha valorado la acción de la Junta a la hora de impulsar una ley de suelo y facilitar infraestructuras hídricas en la ciudad. "A lo mejor ya tenemos resuelto el problema de agua para una revisión del plan general", ha deslizado Cabrera ante la posibilidad de confeccionar un nuevo PGOU.

La concejal ha anunciado además durante su intervención otra modificación del PGOU vigente que permitirá la dotación de otros 125.000 metros cuadrados de suelo para uso industrial, en este caso junto al Sector 20. Modificación, la número 84, que ha sido aprobada en su trámite inicial en junta de gobierno local este mismo viernes.

ORDENANZA DE SUBVENCIONES

La sesión ha aprobado también inicialmente, con la abstención del PSOE y Por Almería (Podemos-IU-Los Verdes), la nueva ordenanza general de subvenciones con las bases a aplicar a todas las subvenciones que se estimen otorgar desde el Ayuntamiento y sus organismo autónomos sin ordenanza especifica, sin necesidad de tener que recurrir a la modificación de la Ordenanza vigente, aprobada en 2020 y que con el nuevo texto queda derogada.

La motivación de la Ordenanza radica en la necesidad de dotarse de un instrumento jurídico, en correlación con la regulación exigida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que establezca las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones que se otorguen por el Ayuntamiento de Almería y sus Organismos Autónomos.

De esta forma se pretenden solventar los problemas de gestión que se ocasionan en aquellos supuestos en los que surge la conveniencia y oportunidad de ejercer la acción de fomento para el desarrollo de actividades de las que se carece de bases reguladoras aprobadas; circunstancia ésta que dificulta, o, cuanto menos, demora, el ejercicio de la actividad subvencional.

De otro lado, se ha acordado la creación del Registro Municipal de Entidades Colaboradoras del Ayuntamiento de Almería y la aprobación inicial de su Reglamento de Organización y Funcionamiento, procedimiento indispensable establecido en la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista).

La norma busca promover la sostenibilidad en el desarrollo urbanístico y territorial de la región. En su desarrollo establece que los ayuntamientos deberán crear un Registro de Entidades Colaboradoras. Dicho registro tendrá como objeto la inscripción de las entidades urbanísticas colaboradoras, ya inscritas previamente en el Registro Autonómico, cada una en su sección y, por otro, la inscripción en el mismo de las entidades colaboradoras de nueva creación.

NUEVAS CALLES

Almería incorpora a su callejero municipal los nombres de Juan Antonio Barrios, Miguel Ángel Arráez, Antonio Galindo y José Vallejo en base a los acuerdos adoptados para dar nombre a espacios públicos en reconocimiento a la labor y trayectoria del cronista local, doctor, profesor y ex presidente cameral, respectivamente.

Se incluyen también en el callejero municipal, en su caso como parte del entramado viario del Parque Industrial y Tecnológico de Almería (PITA), los nombres de Ciudad Financiera, Karst y Observatorio Calar Alto.

Así, el nombre del neurocirujano almeriense y Escudo de Oro de la Ciudad, Miguel Ángel Arráez Sánchez, lucirá finalmente sobre el parque existente entre las calles Elio Antonio de Nebrija, Avenida de Montserrat y la calle Ortega y Gasset, en Nueva Andalucía, materializándose así el acuerdo de Pleno adoptado en noviembre de 2018.

Juan Antonio Barrios, comerciante y cronista local, fallecido en diciembre de 2021, tendrá finalmente un espacio físico que recuerde su persona en el centro de la ciudad. Su nombre se hará calle entre la Plaza de San Pedro y la calle Unión, sustituyendo así a la actual calle Siloy.

También contará con el nombre de 0Profesor Antonio Galindo Cuenca¡, igualmente Escudo de Oro de la Ciudad, la plaza que tiene entrada a través de la calle Abogado de Oficio y salida a través de la Carretera Sierra Alhamilla.

Por último, se ha acordado la denominación de 'Plaza José Vallejo Osorno' al espacio ubicado geográficamente entre la Avenida Adolfo Suárez y Camino Jaúl Bajo, en la Vega de Acá.'DECLARACIÓN DE OVIEDO'

El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado una moción institucional de adhesión a la 'Declaración de Oviedo', iniciativa global liderada por 'Proyecto Hombre' para integrar la prevención en las políticas sobre drogas y que ha sido felicitada, junto al resto de su cometido, por el Pleno de la Corporación.

Esta declaración cuenta con la participación de más de 150 expertos de todo el mundo y con más de 1.000 organizaciones que trabajan en el ámbito de las adicciones y que han mostrado su apoyo a esta propuesta a través de su firma y adhesión.