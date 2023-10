Pleno rechaza exigir a Junta la puesta en marcha de un plan de choque para reducir listas de espera sanitarias

Tampoco sale adelante la moción de Con Málaga para "condenar la guerra de ocupación que ejerce Israel contra Palestina"

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha rechazado la moción urgente del PSOE relativa al "robo" de la sanidad pública a los ciudadanos por parte del la Junta. Entre otros puntos, no ha salido adelante exigir al Gobierno andaluz la puesta en marcha de un plan de choque para reducir "con la mayor celeridad posible las listas de espera en atención sanitaria con los medios propios de nuestra sanidad pública".

También sobre la defensa de la sanidad pública ha sido rechazada la moción del grupo municipal Con Málaga. Por su parte, sí ha salido adelante otra moción socialista sobre el programa de detección precoz de cáncer de mama en la ciudad.

En el debate de la moción, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha criticado la gestión de la sanidad en Andalucía, remitiéndose a "los datos" y a "lo que está pasando desde que gobierna el PP".

Entre otros, ha lamentado que "Salud no responde" y, adelantándose a las intervenciones de otros grupos, ha señalado que "he sido delegado de Salud, lo va a recordar el PP, pero a mi no me hicieron una manifestación con 20.000 personas en la calle". En este punto, ha llamado a la movilización el 28 de octubre porque "la sanidad no se vende, se defiende".

Ha criticado, además, que "la privatización está en el ADN del PP" aludiendo a "la venta de la sanidad pública por parte de la Junta de Andalucía, que Juanma Moreno con la connivencia de De la Torre está mandando a la UCI". "De la Torre está callado ante Moreno", ha apostillado.

Por su parte, el viceportavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha criticado que a Juanma Moreno "lo vemos bastante distraído, visitando Cataluña, Madrid, agitando la supuesta ruptura de España...", al tiempo que ha hecho una llamada "a la tranquilidad" ya que España "es un país robusto".

Así, ha pedido al PP que abandone "ese ejercicio y se centre en gobernar". "No hay mejor manera de defender la patria y unidad de un país que defender los servicios públicos", al tiempo que ha criticado el "patriotismo de hojalata" y la gestión del PP en relación con la sanidad: "Moreno es un operador al servicio de la sanidad privada. El plan es cristalino y es un peligro para la salud de los andaluces", ha criticado.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha tomado brevemente la palabra al final del debate ha defendido "el esfuerzo inmenso" que el Ejecutivo andaluz actual está haciendo en materia sanitaria pública, y "al mismo tiempo es compatible crecer en la sanidad pública y atender complementariamente con la privada para ir más rápido en la atención a los ciudadanos".

Por su parte, también la portavoz municipal del PP, Elisa Pérez de Siles, ha defendido la gestión de la sanidad por parte del Gobierno andaluz y ha acusado a los grupos de izquierdas de "tergiversar y mentir" en "algo tan serio como la sanidad". Es más, al PSOE ha afeado que hablen de sanidad pública andaluza cuando "son los artífices de los grandes despropósitos".

En segundo turno ha tomado la palabra el concejal del PP Francisco Cantos, que también ha defendido la gestión de la Junta y ha pedido a Pérez que "no haga demagogia".

Por último, Pérez de Siles ha incidido en la "situación heredada" respecto a la sanidad, al tiempo que ha asegurado que "vamos a revertirlo, nos vamos a dejar la piel. Queda por hacer, es esencial blindar la sanidad pública andaluza, que lo estamos haciendo".

La concejala de Vox Yolanda Gómez en relación con la cuestión de privatización de la sanidad ha incidido en abordarlo con "más seriedad" y ha dicho que "derivar y seguir haciendo lo mismo no parece operativo"."ALTO AL FUEGO Y PAZ ESTABLE EN PALESTINA"

Por otro lado, también el Pleno ha debatido la moción urgente de Con Málaga sobre el respaldo institucional del Ayuntamiento de Málaga "al alto al fuego, las garantías de ayuda humanitaria, el cumplimiento de los derechos humanos y por una paz estable en Palestina", que ha sido rechazada.

Entre otros puntos, la confluencia pedía condenar "la guerra de ocupación que ejerce Israel contra Palestina, así como el asesinato de civiles por parte de cualquiera de los bandos" y "exigir el cumplimiento de las resoluciones de la ONU y el reconocimiento de las fronteras establecidas en 1967 e internacionalmente aceptadas"; así como participar en ayuda humanitaria a la población palestina. Otra de los puntos de la moción que no ha salido era izar la bandera de Palestina en el balcón principal de la Casona del Parque.

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha recordado que desde el 7 de octubre "estamos siendo testigos de la enésima escalada en el conflicto que se lleva desarrollando desde hace 75 años en Palestina". "Una guerra de ocupación militar y apartheid que lleva sufriendo el pueblo palestino, totalmente asimétrico y en el que el estado de Israel aplica una fuerza desproporcionada en la respuesta ante las acciones de resistencia de los diversos grupos y milicias palestinos".

Ha dicho en su defensa de la moción que se pide que el Ayuntamiento exija "el alto al fuego, las garantías de ayuda humanitaria y el cumplimiento de los derechos humanos".

El portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar, ha criticado que es una moción con "clara visión de los hechos unilateral y partidista", aclarando que "nuestra postura es que se termine el conflicto isralí y palestino".

El portavoz municipal del PSOE, por su parte, ha aludido a una moción que propuso el grupo socialista en relación con la paz en Oriente Medio que, finalmente, no ha salido adelante por discrepancias en el contenido de los puntos. En concreto, según ha explicado el PP no ha sido posible esta moción institucional por las enmiendas de Con Málaga, que "lo único que ha hecho es distorsionar las posibilidades de llegar a un acuerdo rotundo".

Pérez, por otro lado, ha abogado porque se "imponga el consenso y el diálogo a las bombas" y ha condenado el atentado de Hamás hacia la población civil de Israel. También ha insistido en que el conflicto "tiene que parar" pero "para que pare hace falta esperanza a Palestina y procurar un estado de paz duradera para Israel".

Por su parte, la concejala del PP Mar Torres ha dejado claro que Málaga tiene "un firme compromiso con la solidaridad con aquellas zonas que viven situaciones sociales de gravedad", como los conflictos bélicos. "Este Ayuntamiento siempre fomenta y planifica las ayudas al desarrollo y cooperación", ha destacado y ha condenado "rotundamente" los atentados terroristas de Hamás.

Ha señalado, por otro lado, que resulta "llamativo" que el primer pronunciamiento respeto al tema por parte de Morillas "no haya sido para lamentar las miles de víctimas asesinadas en el ataque terrorista"."Nosotros siempre estamos a favor de la paz, del entendimiento y en contra de los ataques terroristas", solidarizándose con las víctimas, ha zanjado la concejala del PP.

Tras ello, Morillas ha dejado claro que "si creen que hay exaltación de terrorismo por parte de la que le habla, vayan a los tribunales, porque es un delito de lo que nos están acusando" y ha añadido que "lo que ocurre es que el PP no quiere condenar los bombardeos de Israel contra el pueblo palestino", preguntando al PP si lo va a condenar.

Por último, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dejado claro que "queremos la paz y que vuelva cuanto antes la normalidad allí y no haya más violencias", ha concluido.

Por otro lado, también en el pleno se ha debatido sendas mociones del PSOE y de Con Málaga sobre el Conservatorio Superior de Música de Málaga, que han salido adelante, como también ha sido aprobada la iniciativa del PP sobre la apuesta por la FP.