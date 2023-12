Pleno rechaza iniciar procedimiento de renaturalización del río Guadalmedina y la peatonalización de la Alameda

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha rechazado iniciar el procedimiento para la renaturalización del río Guadalmedina como un "punto clave para el desarrollo sostenible de Málaga, para su vertebración hacia los barrios y como pulmón verde de la ciudad".

Tampoco el Pleno ha aprobado instar al equipo de Gobierno a iniciar los estudios para la viabilidad de la peatonalización de la Alameda Principal, "entroncando con una nueva centralidad junto al río Guadalmedina y abriéndose a los barrios de la ciudad".

De la moción urgente socialista tampoco ha salido adelante, por 19 votos en contra --PP y Vox-- y 12 a favor --PSOE y Con Málaga--"instar a todas las administraciones competentes a desarrollar recursos económicos para la financiación de la renaturalización del río Guadalmedina".

Durante el debate de la moción, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha defendido que los socialistas tiene "claro el modelo de ciudad", frente "a seguir metiendo más cemento", cuando se "sufre un cambio importante a nivel de temperatura que todos conocemos". "El efecto isla de calor empieza a notarse en Málaga y la propuesta de De la Torre es echarle más cemento".

Ha criticado que el río lleva "28 años abandonado y ahora se le quiere echar más cemento, embovedarlo, es decir, alicatar un río, cuando en todo momento no han sido capaces de hacer nada por renaturalizar, por tener un río que dé vida a la ciudad de Málaga...".

Pérez también ha pedido ser "valientes" en la peatonalización de la Alameda. "Lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es una apuesta decidida, valiente, pero mientras esté De la torre no, porque no lo ha hecho en 28 años"."Por medidas como esta no podríamos ser la Málaga sostenible de 2027, faltaba ambición", ha continuado el portavoz municipal del PSOE, al tiempo que ha dicho que "embovedar un río no es la solución más adecuada para la sostenibilidad".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha tomado la palabra para decir que "nunca hablo de embovedar el río completo, hablo de un tramo, para hacer algo verde, con agua, ambientalmente sostenible, una maravilla", ha defendido.

Asimismo, la concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, ha defendido la gestión del equipo de gobierno, así como las recientes inversiones y ha advertido de que el tramo final del cauce "no es un río, es un canal de hormigón".

Ha explicado, además, por qué hay hormigón y ha aludido a la "protección de ciudad y los vecinos malagueños que viven en las márgenes de ese río" y "si quitamos el hormigón se descalzarían los puentes. El hormigón está por algo. Esto responde a un modelo físico", por lo que ha pedido "un poquito de rigor".

Además, ha dicho al PSOE que estudien "los ejemplos que traen, miren por Internet, que hay fotos, y hagan comparaciones; un poco de rigor", ha vuelto a pedir. En cuanto a la peatonalización de la Alameda ha preguntado "por dónde llevamos el transporte público" si "son tan sostenibles como se autoproclaman".

Por su parte, la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha ironizado con si "embovedar con algo verde no sé si es que aspiran a pintarlo, no sé si esa es la idea".

Ha criticado la "fascinación" del PP por el hormigón. "Eso lo único que va a hacer es que el río Guadalmedina siga siendo una alcantarilla maloliente", ha advertido y ha dicho que "frente a la situación de emergencia climática" hay que "tomar decisiones valientes. Apostar por la renaturalizacion del río es valiente y permitiría reducir el efecto isla de calor"."En lugar de hacer tanto 'greenwashing', al que nos tienen acostumbrados desde su equipo de gobierno, escuchen a las personas expertas, escuchen a las organizaciones ecologistas que desde hace ya muchos años están poniendo sobre la mesa una propuesta que sería mucho menos costosa para nuestra ciudad y que nos permitiría atender algunos de los retos que tenemos en materia de sostenibilidad", ha concluido.

Por su parte, el portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar, ha justificado el voto en contra de la moción, de la que han dicho "no es realista". Así, aunque ha admitido que persiguen el mismo objetivo, proponen plan "alternativo", que permita un proyecto "sostenible" y "y no un parche que creemos irrealizable". "No vemos necesidad de peatonalizar la Alameda", ha concluido.