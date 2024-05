El Pleno rechaza reprobar a De la Torre por "la opacidad y falta de transparencia" en Smassa

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha rechazado, con los votos del equipo de gobierno del PP, reprobar al alcalde y presidente del consejo de administración de la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa), Francisco de la Torre, por "la opacidad y falta de transparencia" en la sociedad "respecto a la gestión de la misma y por la ausencia de explicaciones adecuadas sobre todas estas irregularidades".

De la moción de Con Málaga, en la que también se pedía una comisión de investigación, ningún punto ha salido adelante, como tampoco ha sido aprobada la iniciativa urgente del PSOE con la que pedían, entre otros, que la Cámara de Cuentas de Andalucía abriera una investigación en torno a los pagos realizados por la Smassa, en especial, sobre Pío Baroja o el veto del exgerente, Manuel Díaz, en holding municipal, y que ha sido rechazada.

Previo al debate de la moción ha intervenido, a iniciativa propia, el ingeniero Ángel García Vidal, que ha tomado la palabra para explicar su informe, ya que su trabajo fue citado en el anterior pleno. Por último, ha recomendado, "les encarezco y les ruego, que se lo lean" el contenido del informe; "estaré a su disposición, completamente a su disposición, para explicarle a cualquiera el contenido".

De la Torre ha explicado que García Vidal ha intervenido para explicar el tema "perfectamente" y ha incidido en la posibilidad de profundizar en los temas "seriamente, honestamente, como consejeros que son ustedes --la oposición-- de la empresa, y pedir todo lo que sea necesario aclarar en los informes a los autores, lo tienen siempre abierto, con transparencia total".

Frente a ello, ha aludido al planteamiento de una comisión de investigación, como pide Con Málaga y PSOE, acusando a la oposición de querer con ello convertirlo "en un circo más, donde ustedes quieren hacer de jueces, no comisión de investigación"."Nosotros confiamos en la justicia y confiamos en cualquier trabajo que haga la policía sobre este tema, y ustedes lo que quieren es hacer, ya lo han hecho, es juzgar mediáticamente a todos", ha apostillado, mostrándose convencido de que "no hay recorrido judicial".

En el turno de debate, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha dicho a De la Torre, en primer lugar, que tendría que haber convocado una comisión de investigación para abordar la cuestión y que todos pudieran hablar y preguntar, pero "no ha querido, le ha faltado valentía".

Ha vuelto a defender que "lo que hemos dicho es fehaciente y así fue demostrado en el juzgado" y ha incidido en que "queremos defender el interés general de la ciudad".

Ha advertido de que "desde el principio, desde el minuto cero, el señor alcalde y presidente del Consejo de Administración de Smassa tenía conocimiento de las irregularidades y dio su consentimiento". "De la Torre sabía de las ilegalidades en Smassa desde hace tres años", ha incidido.

Así, ha aludido a la carta, que fue dada a conocer este pasado miércoles, del ex secretario del Consejo de Administración de Smassa, Francisco Souvirón, y ha advertido de que "esto no es, como dijo ayer, alcalde, por un exceso de contratos menores o de fraccionamiento de contratos. Esto es mucho mayor", ya que "desde el minuto cero, antes del procedimiento, le están diciendo que es irregular"."Son hechos extremadamente graves, no hay que quitarle hierro al asunto", ha señalado Pérez, que ha dicho que "nosotros no estamos en contra del aparcamiento, ni mucho menos", lo que critican es "el estilo compadre" sobre la gestión en Smassa. "Ya está bien de falacias, queremos conocer toda la verdad".

Así, Pérez ha advertido de que "cada vez que se levanta en Smassa una alfombra aparece una irregularidad" y ha cuestionado a la edil de Movilidad, Trinidad Hernández, "hasta cuándo va a aguantar esta situación, sabe perfectamente que no son meramente irregularidades pequeñas o contratos menores, es mucho más lo que hay".

La portavoz municipal de Con Málaga, Toni Morillas, que ha dicho que De la Torre está"muy nervioso", ha incidido en que "sería mucho más fácil y también más democrático y más transparente" la comisión de investigación, pero ha acusado a De la Torre de preferir "en lugar de abordarlo como corresponde, en un tema en el que hay responsabilidades políticas", "organizar el circo".

Morillas ha subrayado la responsabilidad que tiene De la Torre como alcalde y presidente del consejo de administración de la sociedad y ha criticado, tras conocer el contenido de la carta de Souvirón, que haya dejado pasar "tres años" en dar explicaciones en relación con Smassa."Usted ha estado tres años sin poner en marcha las medidas por parte de este Ayuntamiento para que se esclareciera qué es lo que estaba pasando", ha lamentado. Además, ha deslizado que con la carta también "se pone en cuestión" el proceso de municipalización de Smassa.

Sobre la carta de Souvirón, De la Torre ha dicho que "no hay nada de lo que anunciaba en la carta", por lo que ha precisado que "no deduzca de aquí que se ha hecho nada que sea ilegal"; al tiempo que ha desligado la municipalización con este tema y ha vuelvo a vincularla a la integración con la EMT para concentrar la movilidad municipal en una sola empresa pública.

Por su parte, la edil de Movilidad, Trinidad Hernández, ha señalado que volver a traer la Smassa al pleno cuando el pasado lunes se llevó a cabo uno extraordinario sobre lo mismo es porque "ustedes --PSOE y Con Málaga-- encuentran su ventaja competitiva en que al PP le vaya mal para que a ustedes, como oposición, le vaya bien". "No tratan de esclarecer ni los asuntos, ni la verdad, ni buscar soluciones a los problemas. Simplemente lo que buscan es rédito", ha advertido.

Ha criticado al PSOE las "verdades a medias, que al final son mentiras", rechazando que el Ayuntamiento haya sido sancionado: "Había que publicar, actualizar la página web en un determinado contenido y en cuanto se recibió, di instrucciones al informático de que así lo hiciera".

Ha valorado la nueva etapa con la municipalización y ha pedido a todos los que son consejeros que "trabajen conmigo de una manera responsable, con altura de mira y lealtad"; "por mi parte, tendrán máxima colaboración y transparencia".

Por último, el portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar, ha explicado la posición de su grupo, que ha votado a favor de algunos puntos tanto en la iniciativa de PSOE como de Con Málaga. "Coincidimos que efectivamente ha habido un comportamiento irregular en el proceder dentro de la gestión" de Smassa, ha señalado, al tiempo que ha criticado también la "opacidad" sobre el proceso de municipalización, que ha relacionado con "una cortina de humo para ocultar estas irregularidades que ya están siendo objeto de investigación judicial".

No obstante, ha mostrado el "absoluto respeto" de Vox "por los procedimientos judiciales" y una vez iniciado "no vamos a solicitar nada que tenga que ver con la determinación de una culpa que aún se está dirimiendo en sede judicial".