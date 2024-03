Podemos y Alianza Verde destacan su "coherencia y lealtad" para concurrir juntos a las elecciones al Parlamento Vasco

La coalición, con López de Uralde como número uno por Álava, se postula como "la única fuerza que apuesta por un Gobierno Vasco de izquierda"

Elkarrekin Podemos y Alianza Verde han destacado su "coherencia, compromiso y lealtad", para concurrir en coalición a las próximas elecciones al Parlamento Vasco del próximo 21 de abril, en las que Miren Gorrotxategi será su candidata a lehendakari y Juantxo López de Uralde liderará las listas en Álava.

La coordinadora general de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, y el coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, han escenificado con "satisfacción" su acuerdo para presentarse en coalición a las elecciones autonómicas vascas, este jueves en Vitoria-Gasteiz.

López de Uralde ha resaltado que la candidatura es "coherente" con el trabajo conjunto realizado desde hace mucho tiempo en distintos territorios y que se fundamenta en valores, como "la lealtad, imprescindible en política". "Es importante ser leales con quien contigo ha sido leal", ha señalado, al respecto.

Asimismo, ha puesto en valor el "compromiso" de ambas formaciones para "pelear por el cierre de Garoña y contra el 'fracking' y la exploración de gas en Vitoria-Gasteiz". "Hemos sido coherentes, plantando cara siempre ante incluso con quienes hemos compartido Gobierno o el poder empresarial y corporativo", ha valorado.

Por su parte, Garrido ha recalcado que la alianza "ha dado muy buenos resultados", entre los que ha destacado, la Ley de Cambio Climático que "supuso un portazo al 'fracking' en Vitoria y dio respuesta a una demanda clamorosa de la sociedad vasca".

La dirigente de Podemos Euskadi ha dicho que la coalición representa al ecologismo de izquierdas y ha recordado que su formación votó en contra de la Ley vasca del Cambio Climático, que apoyaron el PNV, PSE y EH Bildu."Votamos no, porque es una apuesta ecologista que no nos representa, ya que antepone y subordina los intereses de las grandes corporaciones al interés general, imponiendo infraestructuras que no quieren los municipios, como los parques eólicos", ha argumentado."CAMPAÑA COMPLICADA"

López de Uralde ha reconocido que se avecina una "campaña complicada" para Elkarrekin Podemos-Alianza Verde. "No va a ser una campaña fácil, ya que vamos muy golpeados. Lo que mas desactiva a nuestro electorado es el lío interno. Es desmoralizador", ha manifestado.

Por ello, el coordinador federal de Alianza Verde ha apelado por "pasar de pantalla y mirar hacia delante". "Nunca hemos tenido miedo a los retos y, cuando miramos el camino recorrido durante estos años, vemos que hemos conseguido muchas cosas para la ciudadanía", ha evaluado.

La coordinadora general de Podemos Euskadi ha deseado poder "revalidar la confianza de la ciudadanía". "Nuestra candidatura va a ser la única que apuesta, de manera clara, por un Gobierno de izquierdas, ya que, cualquier gobernabilidad que pase por el PNV, no va a cambiar la situación", ha considerado."Es posible poner en el horizonte un Gobierno de izquierdas y somos la única candidatura que apuesta por ello, ya que parece que EH Bildu ha decidido gobernar a la sombra del PNV. Solo desde ese Gobierno de izquierdas se pueden hacer otras políticas que garanticen el derecho a la salud o a una vivienda digna y adecuada", ha reivindicado.ÁLAVA

La coalición ha desvelado que Juantxo López de Uralde liderará su candidatura en Álava, "en base al acuerdo alcanzado" entre ambas formaciones. En este sentido, ha recordado que, en Álava, consiguió ser "la fuerza más votada en 2015" y ha apelado al "electorado de izquierda no nacionalista" que podría votar a su candidatura."En 2015, 2016 y 2019, las encuestas nos daban fuera en todas las elecciones, y, sin embargo, conseguimos ser la fuerza más votada en 2015, en concreto, en el territorio de Álava". "Esperamos que nos vuelvan a votar. Sé que no es fácil, pero hay que hacer ver que Elkarrekin Podemos-Alianza Verde es el espacio de izquierda no nacionalista que representa una izquierda valiente que planta cara ante cualquier interés", ha expuesto López de Uralde.

El candidato de la coalición por Álava ha dicho que los resultados electorales cosechados en las recientes elecciones en Galicia, en las que no lograron sacar representación, "no son trasladables a Euskadi".

Por su parte, Garrido ha puesto en valor "su trayectoria conjunta en diversas instituciones" del País Vasco, para "revalidar la confianza de la ciudadanía"."Toda la ciudadanía vasca nos conoce y sabe cuales son nuestras propuestas. Somos una fuerza de izquierdas, feminista y ecologista. Tenemos una credibilidad que ojalá llegue a la ciudadanía y haga que el voto se incline hacia nosotros", ha deseado.

Tras el acuerdo entre ambos partidos políticos, Miren Gorrotxategi encabezará las listas en Bizkaia como candidata de la coalición a lehendakari, Juantxo López de Uralde liderará la candidatura en Álava y David Soto la de Gipuzkoa.