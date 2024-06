Con Podemos-IU apunta a un "afán recaudatorio" en el precio del Alcázar y el Ayuntamiento alega "mejoras"

El Grupo Socialista vota en contra del acta de la sesión anterior alegando que "no se refleja la respuesta a las preguntas escritas".

El Grupo Municipal Con Podemos-IU ha señalado que la subida en el precio de la entrada del Real Alcázar de Sevilla obedece a un "afán recaudatorio", aprovechando la "fortísima demanda turística, sobre todo extranjera, que tiene el conjunto monumental. Mientras que desde el Ayuntamiento han alegado "mejoras en el servicio" para justificar dicho aumento en el coste de la entrada.

Así lo ha apuntado el concejal del Grupo Con Podemos-IU Ismael Sánchez durante la comisión de control y fiscalización, que ha dado comienzo con el voto en contra del acta de la sesión anterior por parte del Grupo Socialista, alegando que "no se refleja la respuesta a las preguntas escritas", según ha expuesto la portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Sonia Gaya. Desde el Grupo Popular, el portavoz Juan Bueno ha tachado tal hecho de "insólito", y acusa al grupo socialista de llegar a "límites insospechados" al bloquear "hasta un acta que lo que hace es dar fe de lo que ocurrió en el pleno y que redactan los servicios jurídicos del Ayuntamiento".

Por otra parte, en respuesta a la pregunta formulado por el concejal de Con Podemos-IU, portavoz del Grupo Popular en el Consistorio hispalense y delegado del Área de Hacienda, Turismo, Participación Ciudadana y Transformación Digital ha defendido que el motivo "no es otro el motivo no es otro que "mejorar la prestación de los distintos servicios por parte del Real Alcázar"."Va a beneficiar a los sevillanos, en particular, que disponían de entrada gratuita y que se les va a añadir el servicio gratuito de audioguía, cosa que no ocurría, y al turista en general, que ve aminorada la aportación que tenía que hacer con el tema de las audioguías, pasando de 4,96 euros, IVA incluido en la adquisición de la misma, a disponer de una subida de 1,5 euros en la entrada general", ha argumentado.

Asimismo, Bueno ha insistido en que desde el Ayuntamiento no se ha generado un cambio de modelo en la prestación del servicio, sino que "la prestación del servicio en el monumento ha pasado de una concesión a una adjudicación", motivado por "la cantidad ingente de problemas y quejas que generaba la prestación del servicio antes", ha puntualizado.

Por su parte, el concejal de Con Podemos-IU ha señalado que quizás las audioguías pueden ser "perfectamente prescindibles", ya que "hoy en día contamos con nuevas tecnologías, con app en nuestros teléfonos móviles, hay vídeos en YouTube que se pueden ver mientras estás realizando la visita al Alcázar".

Por tanto, ha continuado Sánchez, "la realidad es que esta subida va a conllevar incremento del 26 al 33% en apenas seis meses, y esto nos parece que no es justificable y obedece a un afán recaudatorio, aprovechando la fortísima demanda turística, sobre todo extranjera".

A este respecto, ha criticado que "el turista va a pagar sí o sí", y, además, "nosotros entendemos que el precio público de un bien cultural tiene que estar ajustado al precio de mercado", ha advertido.

Para finalizar, Sánchez ha recordado que "hay muchos" monumentos y muchos museos en España, en Europa o en el mundo, que se visitan de forma gratuita. "Por ejemplo, una ciudad extremadamente cara, extremadamente capitalista, como es Nueva York, tiene 23 museos gratuitos, y entre ellos, por cierto, el Hispanic Society of America", por tanto, "yo creo que este es el modelo, garantizar que la cultura sea derecho del pueblo y no utilizar un elemento como el Alcázar con un afán recaudatorio", ha concluido.