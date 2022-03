UP exige a Moreno que paralice la nueva regulación de regadíos en Doñana

La nueva ordenación de los regadíos en el entorno del Parque Natural de Doñana sigue acumulando reacciones. La polémica proposición de ley de mejora de la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva, actualmente tramitándose en el Parlamento de Andalucía, suma las críticas de las asociaciones ecologistas, de las asociaciones científicas y de varios sectores de los agricultores onubenses, así de como serias advertencias de la Comisión Europea, que ya amonestó al Reino de España por no cumplir a rajatabla lo contemplado en el plan de 2014, aún vigente. Ayer, la portavoz parlamentaria de Unidas Podemos (UP), Inmaculada Nieto, anunció ayer que su grupo solicitará a la Cámara la paralización de la tramitación de la iniciativa legislativa por la "negativa" presión que ejerce sobre Doñana.

Nieto dijo ayer en una rueda de prensa que UP que ha enviado una carta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, pidiendo que paralice la tramitación de la proposición de ley del PP, Cs y Vox sobre la nueva regulación de regadíos, una petición que planteará en el Parlamento para la voten los grupos, señaló la diputada en unas declaraciones recogidas por Efe. UP solicitará en la Comisión de Fomento la paralización de la propuesta e instará a Moreno en el próximo pleno de la Cámara a que frene la tramitación.

El presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes de Castro, compareció el martes en el Parlamento dentro del procedimiento de tramitación de la citada proposición de ley para opinar sobre la reforma del plan de regadíos de 2014. Delibes, reciente medalla de Medioambiente de Andalucía, hizo duras afirmaciones sobre la iniciativa legislativa, mostrando su oposición a la modificación normativa tal como está planteada. "Conceder terrenos regables sin agua", manifestó Delibes en la sede parlamentaria, "es hacerse trampas al solitario, es poco serio y alimenta la tensión y el descontento".

Las reacciones a la jornada en la Cámara tuvo más protagonistas ayer, aparte de las citadas reacciones de Up. El Grupo Socialista anunció ayer que va a "solicitar que se amplíen los plazos" para la tramitación de la proposición de ley en busca de un consenso en torno a la misma. La portavoz adjunta del Grupo Socialista, María Márquez, señaló que el PSOE entiende que "en este momento lo más importante es buscar un espacio de acuerdo y diálogo" y que, por eso, piden que se abra "un espacio de prórroga si es necesario en los tiempos y plazos que se ha dado el Parlamento", donde se está debatiendo esta iniciativa por el trámite de urgencia.

Los tiempos parlamentarios no aseguran la aprobación efectiva de la polémica nueva regulación de los regadíos. Teniendo en cuenta que, sean las elecciones en junio o en octubre, quedarían tres meses para el final de la legislatura en el mejor de casos, dado el vacío legislativo de los meses inhábiles de verano. Fuentes parlamentarias apuntan a que, siendo el plazo el que es, y más si finalmente se amplía, como solicita el PSOE, ese periodo de tiempo no aseguraría la conclusión de la tramitación de la proposición de ley actualmente en marcha y, por tanto, que no se pudiera aprobar la controvertida reordenación de los regadíos en la provincia de Huelva en la presente legislatura.

También opinaron ayer sobre el particular los portavoces parlamentarios de PP y Cs, que aseguraron que están abiertos al diálogo y a la aportación del resto de grupos para solventar "el problema" con los agricultores del entorno de Doñana. Los dos grupos mantienen que la Junta de Andalucía trabajará por proteger al Parque Nacional.

El portavoz del PP, José Antonio Nieto, dijo que la solución pasa por eliminar la presión en los acuíferos mediante el trasvase de agua superficial e indicó que se ha quitado "la careta" sobre los bulos en torno a la iniciativa parlamentaria con la que se ha querido "convencer de que el problema se crea ahora", haciéndose además una presión "irresponsable" sobre la comercialización de los frutos rojos. Nieto dijo que son conscientes de la complejidad del problema y que están abiertos a la aportación de todos los partidos.