La Policía Local advierte a escolares de los peligros de los vapeadores y refuerza el control del etiquetado

La Policía Local de Granada lleva a cabo una campaña en la que, a través de la figura del 'agente tutor' creada hace unos meses, conciencia con charlas en centros escolares sobre los riesgos que puede entrañar el uso de los populares vapeadores, a la par que ha reforzado el control de los lugares en los que se venden estos artículos, cuya venta a menores está prohibida.

Según han indicado fuentes consultadas por Europa Press en la Policía Local, la medida se ha puesto en marcha con carácter preventivo, sin que haya habido hasta el momento ninguna asociación o grupo de vecinos que haya manifestado los posibles perjuicios de los vapeadores, que, sí advierten desde este cuerpo de seguridad municipal, pueden ser atractivos por su olor pero conllevar daños.

Es en puntos como este donde reside el principal contenido de las charlas de sensibilización que ha impulsado el Ayuntamiento bajo el título 'Que no te vendan humo', según ha informado este miércoles el diario Granada Hoy. De forma paralela, con funcionarios municipales de Consumo, los agentes están revisando el correcto etiquetado en los establecimientos que los dispensan para la interposición si no es así de las correspondientes denuncias, así como que estos vapeadores no se venden a menores.