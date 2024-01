La Policía Local continúa con la reconstrucción del choque mortal ocurrido en el polígono de Júndiz de Vitoria-Gasteiz

El concejal de Seguridad ha explicado que se colocarán cámaras y badenes en la zona

El concejal de Seguridad, Iñaki Gurtubai, ha manifestado que la reconstrucción de los hechos que derivaron el choque mortal ocurrido hace dos fines de semana en el polígono de Júndiz de Vitoria-Gasteiz, en el que dos jóvenes fallecieron, "avanza razonablemente bien", en base a las cámaras de seguridad de las empresas de la zona, la reconstrucción de la colisión y los testimonios aportados por los testigos.

Gurtubai ha realizado un repaso de la información que posee la Policía Local, respecto al accidente, tras la inauguración de la nueva comisaría de la guardia urbana en la capital alavesa.

Según ha relatado, a las 11.04 horas del pasado viernes 12 de enero, la Policía Local se persona en el polígono para dispersar a una cincuentena de vehículos de la calle Júndiz y, cuando la policía se ausenta al "no quedar casi ningún coche" en la zona, a la 1.30 horas, "por redes, comentan que la policía se ha ido y vuelven entre ocho y diez coches a la zona y empiezan acelerones, derrapadas y algunas carreras"."En el contexto de una carrera entre dos BMWS, uno azul oscuro y otro gris, hay un momento en que el Volkswagen Polo se incorpora a la vía y se produce la colisión frontolateral brutal entre el BMW azul y el Polo a una velocidad altísima", ha explicado.

Como consecuencia del impacto, "fallece inmediatamente" el chico que ocupaba la parte de atrás del Polo y, posteriormente, la chica, quien también se encontraba en la parte de atrás del vehículo. Asimismo, el conducto queda "gravemente herido" y tiene que ser liberado por los Bomberos, mientras que la copilota "sale por su propio pie" del mismo.

Gurtubai ha expuesto que al conductor del BMW azul se le identifica en lugar de los hechos, mientras que al del BMW gris se le identifica pasados unos días, mediante las cámaras de seguridad existentes en la zona."El sábado pasaron a disposición judicial con libertad con cargos, por conducción temeraria con manifiesto desprecio hacia la vida de las personas y homicidio imprudente. Se les ha retirado el carné de conducir y el pasaporte, y deben comparecer semanalmente ante el juzgado", ha manifestado.

El concejal de Seguridad ha pedido esperar a la elaboración del atestado final para conocer la velocidad a la que circulaba el vehículo que participaba en la carrera y colisionó contra el coche de los jóvenes, aunque ha especificado que iba "muy por encima de los 50 kilómetros por hora autorizados".

SEGURIDAD

Gurtubai ha informado que se colocarán cámaras y badenes en la calle Júndiz, aunque ha reconocido que la "medida fundamental es que los participantes y espectadores de las carreras sean conscientes de que es una actividad tremendamente peligrosa", por lo que ha demandado que "no se pongan en peligro"."Vamos a poner cámaras, pero no podemos evitar que no vayan a otro lugar. Podemos poner badenes, que perjudican a los trabajadores y transportistas que trabajan en el polígono, pero tampoco van a evitar que vayan a otro lugar", ha añadido."La policía seguirá yendo todos los viernes y sábados y trabaja para disuadir este tipo de quedadas, pero, lo fundamental, es que no lo hagan, ya que se ponen en riesgo así mismos y a los demás", ha finalizado.