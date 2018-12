La Policía ve ya una amenaza en el uso del bitcoin para ‘lavar’ dinero

Durante este tiempo también se ha detenido a varios familiares de un preso, que, supuestamente, blanqueaba a través de préstamos ficticios el dinero que obtenía de la venta de droga. Su entorno estaba, presuntamente, implicado en los hechos. “ Por necesidad económica prácticamente no se trafica con droga”, resalta el inspector. El grupo de localización de activos también ha contribuido recientemente a la desarticulación de la banda de sicarios supuestamente responsables de los asesinatos de un hombre al salir de la Primera Comunión de su hijo y otro en Estepona cuando entraba en su casa. A través de cuentas de terceros lograron requisarle 40.000 euros a uno de ellos.

Los agentes auguran que 2018 terminará con otro balance para enmarcar. Hasta noviembre han localizado más de 95 millones en manos de delincuentes durante este año. Desde sus inicios, el grupo de investigaciones patrimoniales ha resuelto más de 300 casos. Actualmente tiene abiertas cerca de 70 operaciones . Alguna de ellas desde hace cuatro años y, en su mayoría, vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico, que no es más que “una forma de financiar otro tipo de actividades” y, a su vez, “lo que más dinero genera”.

Las apuestas online, principalmente de fútbol, se erigen en otro de los métodos más recientes de blanqueo de capitales empleados por organizaciones criminales, que ven en ellas un caldo de cultivo al permitir manejar dinero en efectivo sin necesidad de emitir facturas. “Ahora se está observando la cresta de este problema”, explica el mando policial, consciente de la dificultad que entraña investigar los casos en que las plataformas de apuestas son ilegales, dado que no exigen una tarjeta de crédito.

Los investigadores ya están recibiendo formación para afrontar esta amenaza y advierten del uso ilícito de estas divisas. “ Se va a abrir un agujero bastante importante y tenemos que ponernos al día. Ya ha habido incautaciones que han sido casi pioneras en la Costa del Sol. En lugar de dinero, encontramos bitcoin, que no deja de tener valor”, explica el inspector Bermúdez, jefe del grupo de investigaciones patrimoniales y localización de activos de la Policía Nacional de Málaga, que subraya que cuentan con herramientas y cada vez más preparación. “Tarde o temprano caen”, asevera.

Ni paraísos fiscales ni sociedades pantalla. Las fórmulas para blanquear los beneficios procedentes de actividades ilícitas como el tráfico de drogas o el crimen organizado están evolucionando a pasos agigantados. Los delincuentes, que no cejan en su empeño de pretender ir por delante de la Policía, recurren cada vez con más frecuencia al uso del bitcoin –o monedas digitales– con la pretensión de lavar dinero negro.

Un estafador se delató a través de las redes sociales

La Policía Nacional buscaba al supuesto autor de varias estafas desde hacía algún tiempo. Él mismo se delató. Lo hizo a través de las redes sociales durante las últimas inundaciones que asolaron la provincia de Málaga. Ajeno, quizá, al hecho de que los agentes le seguían la pista, terminó facilitándoles involuntariamente el trabajo refiriéndose a la cantidad de agua que estaba cayendo en un municipio concreto. Bingo. Los investigadores realizaron las gestiones pertinentes y no tardaron en localizarle. “Sabíamos que tenía una propiedad pero no dónde ni podíamos demostrarlo. Estaba a nombre del primer propietario y no la habían inscrito en el registro mercantil”, explica el jefe del grupo de localización de activos de la Policía Nacional, convencido de lo “imprescindible” que resultan las redes sociales durante las investigaciones. “Vemos muchísimas propiedades a nombres de terceros en Facebook e Instagram”, señala el responsable policial. Por contra, los agentes han actuado en varias ocasiones por la difusión de bulos a través de medios digitales. Uno de los últimos casos acabó con el arresto de una mujer que supuestamente distribuyó un mensaje de audio en el que alertaba de la presencia de dos terroristas yihadistas en la ciudad.