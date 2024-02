Del Pozo dice que hay voluntad política para el proyecto del nuevo CEIP Intelhorce que está en supervisión

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta, Patricia del Pozo, ha asegurado este jueves que "ha habido voluntad política" de hacer el nuevo CEIP Intelhorce en Málaga capital y ha señalado que el proyecto "está terminando el proceso de supervisión, que es previo a la licitación".

Así ha respondido a la pregunta formulada en la Comisión de Desarrollo Educativo por el grupo Vox en el Parlamento andaluz, en concreto por el diputado Antonio Sevilla, quien ha criticado los cinco años transcurridos desde que se prometió la construcción del nuevo CEIP.

La consejera ha asegurado que "fue precisamente este Gobierno el que fue consciente de las necesidades de escolarización y estructurales de este centro y el que lo incluyó en el Programa de Infraestructura Educativa en 2019", que, ha señalado, "ya salió con unos meses de retraso".

Ha explicado que cuando se recogen actuaciones en un plan de infraestructuras "su ejecución no inmediata, es la planificación", apuntando que "luego hay que ajustar la financiación presupuestaria y luego iniciar todos esos trámites, que son muchos, desde el programa de necesidades pasando por todo el procedimiento administrativo".

Además, Del Pozo ha explicado que durante el proceso de tramitación de este centro "nos dimos cuenta, y toda la comunidad educativa y, además, era necesario, que lo que inicialmente se había proyectado no iba a ser suficiente para este centro, por lo cual había que hacer una modificación que la hemos hecho este año para que el futuro centro pudiese acoger una segunda línea y ampliarlo a 450 puestos".

Esto "ha llevado un tiempo, adaptar el proyecto para hacerlo más ambicioso, por eso está ahora mismo en proceso de supervisión. "Es un proyecto complejo, no es fácil, lleva su tiempo; pero sí le digo que es el paso previo ya a la licitación", ha manifestado.

Sevilla ha recordado que cuando presentaron el año pasado una proposición no de ley para que comenzara a construirse este centro la Junta contestó que estaba incluido en el Plan de Infraestructuras de 2019 para la provincia de Málaga y también que en 2022 se aprobó el proyecto básico y en 2023 estaba en fase de redacción del proyecto de ejecución, pero ha incidido en que los padres siguen reclamando "que empiece a construir su colegio"."Tampoco los vecinos de Intelhorce le piden que lo construyan en 20 días, pero cinco años es, o bien tomar el pelo o no querer construirlo". "No hay excusa y aquí no valen esas enmiendas que nos tiene acostumbrado el PP de que estamos trabajando, continuamos trabajando", ha asegurado el parlamentario de Vox, apuntando que "no se puede continuar nada si no se empieza".

Por Andalucía también se ha referido en esta comisión al dicho CEIP, lamentando que "año tras año la Junta de Andalucía ha prometido proyectos y obras pero estas no se terminan de materializarse".

IES JOSÉ NAVARRO Y ALBA DE ARCHIDONA

Asimismo, el grupo del PSOE, a través del parlamentario José Luis Ruiz Espejo, ha cuestionado por la situación de falta de personal de Administración y Servicios en el IES José Navarro y Alba del municipio de Archidona (Málaga), un problema "que no es de este curso escolar" sino que "se viene arrastrando desde hace tiempo", abogando por una solución "definitiva".

Al respecto, Del Pozo ha asegurado que conoce la problemática de este centro "y estamos trabajando muchísimo para ir resolviendo todos y cada uno de los problemas". Ha explicado que en este centro "todos los puestos están cubiertos por una persona titular", aunque ha reconocido que "es cierto que hay trabajadores que se han dado de baja"."No es cuestión de falta de compromiso con la comunidad educativa, ni muchísimo menos", ha dicho la consejera, recordando actuaciones de mejoras que se han realizado en distintos centros educativos de la localidad. Se ha referido al procedimiento "tan tedioso que estamos intentando mejorar que lleva la sustitución de las vacantes en el personal de Administración y Servicios", pero "hay que respetarlo".

Pero es que, ha apuntado, "tampoco es normal la situación en concreto que ha ocurrido en este centro", ya que, ha explicado, "cuando llega la persona que viene a sustituir, al día siguiente también se da de baja; es decir, es que se están dando de baja las personas que vienen a sustituir a las que se han dado de baja antes, a los titulares"."Desde la propia consejería permanentemente todos los días estamos haciendo un seguimiento a todas y cada una de las coberturas de este centro educativo", ha indicado Del Pozo, apuntando que se están poniendo todos los medios para resolver" esta situación.

Ruiz Espejo, por su parte, ha precisado que hay de baja personal administrativo "desde mayo de 2023", además de "bajas del personal de limpieza desde octubre de 2023, llegando a estar los cuatro trabajadores e incluso tuvo que ponerse en huelga el alumnado para que se pudieran cubrir esas bajas". En este momento, ha dicho, "hay de nuevo tres bajas del servicio de limpieza y la baja de los dos conserjes del centro".

Al respecto, ha señalado que "solo está trabajando una persona para limpieza", con lo que ha asegurado que "parte de esas tareas está recayendo en el profesorado". "Las familias ya están en una situación insostenible, han amenazado con huelga porque no entienden que pasen 40 días, que pasen 80 días sin cubrir una baja", ha dicho el diputado socialista."La educación pública evidentemente necesita recursos humanos, profesorados, pero necesitan también personal de administración y servicios y tenemos que cubrir de alguna manera todas esas vacantes", ha considerado el parlamentario, quien se ha referido a las bajas en otro centro de la localidad, por lo que se ha preguntado "qué está pasando en Archidona con la educación y con nuestro sistema educativo".