La periodista y Premio Planeta 2023, Sonsoles Ónega, clausura la XV Feria del Libro de Tomares

La Premio Planeta 2023, Sonsoles Ónega, ha clausurado este pasado domingo, 17 de marzo, la primera cita literaria del año en España, la 15ª Feria del Libro de Tomares, que ha sido todo un "éxito" de público, de participación, de organización y de calidad, por el "alto nivel" de los escritores, más de 150 que han acudido durante cinco días a este viaje por el mundo de los libros, convirtiendo a "Tomares, un año más, en faro de la cultura y de las buenas letras", como así lo ha anunciado su director, el concejal Eloy Carmona, en el discurso inaugural de esta feria el pasado miércoles, 13 de marzo.

Con el recinto ferial "abarrotado" y el Auditorio Municipal Rafael de León con el aforo completo, Sonsoles Ónega ha sido presentada por el periodista Jesús Vigorra, quien le ha dado "la bienvenida a esta Feria, que es una de las principales de Andalucía, por el respaldo del público que viene desde incluso desde otras provincias y por el apoyo y respaldo del Ayuntamiento de Tomares a la cultura", a lo que Sonsoles Ónega ha respondido, "me preguntaron por qué iba a la Feria del Libro de Tomares y les dije que porque era la Feria del Libro más importante del mundo", según ha recogido el Consistorio en una nota de prensa.

La periodista y escritora, que es una de las "más destacadas" comunicadoras del país, ha presentado 'Las Hijas de la Criada'(Ed. Planeta), el libro que le ha hecho merecedora del Premio Planeta. "Ambientada en una época donde a las mujeres no se les dejaba ser dueñas de sus vidas, es una historia de grandes mujeres", ha destacado. "No tengo nada contra los hombres, los amo, pero no me puedo abstraer de mi mirada femenina", ha añadido.

La presentadora del magacín 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3, autora también de las novelas Calle Habana, esquina Obispo; Donde Dios no estuvo; Encuentros en Bonaval; Nosotras que lo quisimos todo; Después del amor (Premio de Novela Fernando Lara 2017) y Mil besos prohibidos, ha destacado que "Lo apasionante de la literatura es esa libertad magnífica y suprema que te da para escribir lo que quieras, y hacer lo que quieras con la historia y los personajes. El ser humano es un creador incesante e infinito de historias, de vivencias extraordinarias e interesantes. Soy una gran plagiadora de la realidad".

También ha subrayado que le interesan más "los personajes infelices, las vidas desgraciadas, de luchadores, son más ricas, y porque en realidad creo que la felicidad son ratitos, por eso hay que disfrutarlos en cada momento".Último día de Feria en el que también han presentado sus libros otros cuatro grandes escritores: Reyes Montforte, Carla Montero, Manuel Jabois y María Oruña. Asimismo, el alcalde de Tomares, José María Soriano, ha entregado los premios del Concurso Escolar de Cuentos FLT, y en la que las autoras juveniles más seguidas del momento como Joana Marcús, Alba González y Emi Huelva, tenían colas kilométricas desde primeras horas de fans deseosos de ver estampadas sus firmas.

Por su parte, la periodista, guionista y escritora Reyes Montforte, ha presentado 'La condesa maldita'(Plaza & Janes editores). La autora de 'Un burka por amor', su primer libro, con más de un millón y medio de ejemplares vendidos, best seller del que se hizo una exitosa serie de televisión, ha sido introducida por la periodista Marina Bernal, quien la ha presentado como "exquisita, minuciosa, erudita". "La condesa tenía un magnetismo animal, no solo era guapa, sino que empujaba a la gente a estar cerca de ella. Mi novela es muy visual con mucho potencial, no solo por la historia sino por los escenarios y la época que recrea", ha destacado Montforte."Para escribir me inspiro en la realidad, siempre supera la ficción. Ésta nunca va a ser tan apasionante como la realidad. Disfruto mucho recreándome en los detalles, son pistas de todo lo que va a ocurrir en los próximos capítulos", ha explicado la escritora al tiempo que ha señalado que "coincido con Umberto Eco, él decía que cuantos más géneros incluyes en tus historias, más tipos de lectores puedes captar. Para mi lo importante es entretener, que los lectores pasen un buen rato, que aprendan algo sobre el contexto histórico y que empaticen con los personajes".

A continuación, la autora superventas, Carla Montero, que se ha consolidado como una de las nuevas voces de mayor éxito entre el público de nuestro país, ha presentado El viñedo de la luna (Plaza & Janes editores), "una apasionante historia ambientada en la II Guerra Mundial y en la encantadora región francesa de la Borgoña, zona de vinos de leyenda, que la convierten en una zona muy especial" ha destacado. Presentada por Alejandro Luque, la autora de 'La Tabla Esmeralda', con más de 100.000 ejemplares vendidos, y ganadora del Premio de Novela Círculo de Lectores con 'Una dama en juego', y que cuenta con siete novelas ya, ha destacado que "no escribe sobre la historia sino sobre personas corrientes en momentos extraordinarios".

De igual forma, el escritor y periodista Manuel Jabois, que se ha consagrado como uno de los escritores españoles más populares de su generación, ha presentado 'Mirafiori'(Alfaguara). Presentado por la directora de cine Laura Hojman, el autor de Malaherba, su primera novela en 2019, y Miss Marte (Alfaguara, 2021), ha manifestado que "su nueva novela se gestó en un tren viniendo precisamente a la Feria del Libro de Tomares en 2021. Quería empezar un libro en futuro, anticiparme a lo que iba a ocurrir entre los dos protagonistas. Lo importante de los libros es, en parte, que la gente se identifique. Las novelas son inventos, pero tienen que ser de verdad, escribirse desde la verdad y honestidad para conectar con el lector"."Es mi novela más oscura, pero al final es muy luminosa y es también un canto a la vida y un canto a la ternura, que es lo que nos hace humanos". "Hay cosas que solo las remedia el tiempo, nos las puede remediar nadie más", ha añadido

Posteriormente, la maestra de la novela negra, la escritora gallega María Oruña, que es la segunda vez que vuelve a la Feria del Libro de Tomares, ha presentado 'Los inocentes'(Ediciones Destino). Presentada por Cristóbal Cervantes. La autora de la famosa saga de la teniente Valentina Redondo, Los Libros del Puerto Escondido, que alcanza ya más de 100 ediciones y acumula, junto con 'El bosque de los cuatro vientos', un millón de lectores, ha manifestado que "su nueva novela es una novela inquietante, la más policiaca y con más acción".

También ha destacado que "para ella es fundamental escuchar a sus lectores. Cada uno de ellos cuenta, Aprendo mucho de ellos, sobre todo, generosidad, nunca en mi vida he dicho tantas veces gracias desde que soy escritora, vengo de la nada y fueron los lectores los que me han traído hasta aquí". "La lectura no debe ser una gymkhana para descubrir al asesino. He intentado que el lector vaya por delante de Valentina Redondo. Intentando provocar al lector, al que respeto mucho, por eso la narración tiene que llevar un engranaje muy bien colocado, para que todo funcione. Si no disfrutas escribiendo, eso se nota y no va funcionar. En las novelas tiene que haber algo del autor, pero no demasiado, los personajes tienen que ser independientes al escritor. Es parte de mi trabajo saber de qué estoy hablando, por eso me documento mucho antes", ha concluido.