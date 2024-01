El alcalde sobre el Presupuesto para 2024: "No tengo problema en aceptar enmiendas razonables de Podemos"

El alcalde de Sevilla, el 'popular' José Luis Sanz, ha reconocido este lunes que "no tengo problema en aceptar enmiendas razonables de Podemos", el "único" grupo con representación en el Ayuntamiento de Sevilla que ha formalizado enmiendas parciales, un extremo confirmado también por fuentes de la coalición municipal a Europa Press. El plazo para presentar esas enmiendas parciales concluyó el pasado 5 de enero.

Así lo ha señalado Sanz en una entrevista en la SER recogida por Europa Press, en la que el regidor ha afeado la actitud del PSOE y Vox porque "no sabemos si se han leído los presupuestos o no han tenido tiempo". El regidor hispalense ha asegurado que llamará este mismo lunes a la portavoz de Podemos-IU, Susana Hornillo, porque "estoy dispuesto a ceder en muchas cosas", después de sostener que las enmiendas presentadas por esta formación de izquierdas son, a priori, "bastante razonables"."No tengo problema en aceptar enmiendas razonables de Podemos", ha afirmado, asegurando que aún tiene que analizar "en detalle" los planteamiento que ha hecho la confluencia al borrador de cuentas para 2024, con un montante total de 1.031 millones de euros (presupuesto sólo del Ayuntamiento, sin contar con los organismos autónomos), centrados en los servicios públicos y "sin una sola líneas rojas" a fin de que la negociación "desemboque en un amplio consenso". En 2013, las cuentas municipales no consolidadas alcanzaron los 948,546 millones.

El gobierno de Sanz prevé una subida de los ingresos por impuestos de 20,266 millones de euros (un 5,09% más que en 2023). En el capítulo de ingresos, el Ayuntamiento prevé también 18,556 millones de euros de los fondos europeos Next Generation, lo que equivale a un 36,06% más para equipamientos e infraestructuras de transporte urbano. En cuanto al volumen de endeudamiento, el Ayuntamiento cree que éste superará los 60,8 millones de euros. "La estructura presupuestaria pone de manifiesto una situación de equilibrio financiero con superávit de los ingresos corrientes", apunta el borrador.

Para los barrios de atención preferente, el presupuesto de 2024 prevé un incremento de siete millones de euros, de los cuales 1,3 irán destinados a un incremento de personal en los servicios sociales; dos a atención a menores migrantes, emergencia social, personas sin hogar y centros de acogida; 2,1 millones más para atender el gasto de ayuda a domicilio; 161.483 millones en subir la partida para ayudas de emergencia y 771.005 euros para la construcción de centros de acogida.

Para los colegios públicos, el borrador de presupuesto consigna una partida de 3,5 millones de euros para reforzar la limpieza y mejoras en el mantenimiento de unos centros que "nos hemos encontrado abandonados". Seguridad Ciudadana contará con 9,18 millones de euros más respecto al actual presupuesto vigente con los que atender una convocatoria de plazas de Policía Local (150); 1,5 millones para más cámaras de videovigilancia; 495.000 euros para nuevos medios materiales y para un plan de rehabilitación y mejora de las instalaciones, "comenzando por el distrito policial de la Macarena, que será trasladado al Hogar Virgen de los Reyes; y, posteriormente, comenzarán las obras de mejora del distrito policial Casco Antiguo, que se mudará a las Naves Singer".

En Movilidad, se destinarán 6,81 millones a la adquisición de 17 nuevos vehículos eléctricos y de hidrógeno verde; Parques y Jardines contará con 30,13 millones de euros más que en 2023, lo que equivale a una subida de un 24,03%; las transferencias a Lipasam suben en 9,45 millones de euros y se consignan 648.000 euros para un servicio de renting de vehículos de limpieza. El gobierno municipal ha remarcado la apuesta de las cuentas municipales por la economía sevillana, con el Parque Científico Tecnológico (PCT) Cartuja como mascarón de proa. El área que dirige el delegado Álvaro Pimentel dispondrá de 6,29 millones de euros más, de los cuales 1,3 irán para rehabilitación de mercados; y un millón para la limpieza de viales tanto en Cartuja como en el resto de los 18 parques empresariales, que generan 20.000 puestos de trabajo directos.

En Urbanismo, el aumento presupuestario es de 7,11 millones de euros, en el que se recogen una subida de 600.000 euros para la limpieza de grafitis y 575.000 euros para mejoras del carril bici. Para el plan de vivienda y para la construcción de Vivienda de Protección Oficial (VPO), el incremento incremento del presupuesto es de doce millones de euros. Se pondrán en marcha "al menos" los tres primeros microparking fruto de la colaboración público-privada; se mejorarán los pasos subterráneos y se construirán dos nuevos en Sevilla Este y San Lázaro; habrá obras en la Muralla de la Macarena (en el tramo comprendido en los Jardines del Valle) y se creará una Fundación para la rehabilitación y mantenimiento en los conventos.

Para Cultura, el equipo de Sanz prevé subir el presupuesto en 2024 en 2,5 millones de euros, consignando ya una partida de 1,2 millones para el Festival de Cine; 1,3 millones para la rehabilitación del Lope de Vega y 1,5 millones para la Casa Cernuda, ya anunciada y con licencia administrativa. El mantenimiento y rehabilitación de los centros deportivos contará con 1,43 millones de euros y en Turismo, "se activará un plan de saneamiento financiero de Contursa mediante la formalización de un préstamo participativo y la realización de una ampliación de capital por importe global de 4,3 millones de euros".