Los Presupuestos de Collboni superan el primer trámite con el apoyo de BComú y ERC

Las cuentas se votarán definitivamente en el pleno del 22 de marzo

Los Presupuestos del gobierno de Jaume Collboni (PSC) en Barcelona han superado el primer trámite en la Comisión extraordinaria de Economía y Hacienda de este martes con los votos a favor de PSC, BComú y ERC, y los votos en contra de Junts, PP y Vox.

Tras semanas de negociaciones y con un horizonte fijado en primavera para aprobarlos, Collboni ha conseguido el apoyo de 24 concejales, la mayoría absoluta del Ayuntamiento, que ha permitido la aprobación inicial de las cuentas.

Ahora, los Presupuestos seguirán su procedimiento ordinario: se someterán a 15 días de exposición pública y llegarán al pleno del 22 de marzo, donde se votará su aprobación definitiva."CONFIANZA Y LEALTAD" CON ERC

El teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, ha recordado que retiraron la propuesta que presentaron en octubre porque querían "tener más tiempo" y ha celebrado el diálogo con los grupos municipales desde entonces, agradeciendo en especial a ERC, con quien han pactado las cuentas."El pacto que hemos hecho con ERC es presupuestario y también comporta confianza y lealtad", y ha reivindicado el acuerdo, del mismo modo que lo ha hecho el portavoz de los republicanos, Jordi Castellana, que ha afirmado que ponerse al servicio de los barceloneses comporta arriesgar y salir de la zona de confort."PROBABLEMENTE LA CONFIANZA NO LA TENEMOS" CON BCOMÚ

Por otro lado, Valls ha admitido cierta dificultad --ha dicho-- con BComú en las negociaciones, que los de Ada Colau quieren vincular a un acuerdo de gobierno: "Si quieren que el Ayuntamiento desarrolle políticas de izquierda, en el pleno de marzo tenemos la siguiente vuelta. Haré todo lo posible y lo que está en mi mano, pero discutiendo de presupuesto"."Un acuerdo es más que un documento firmado, es una demostración de compromiso, confianza y lealtad, y probablemente la confianza no la tenemos", ha afirmado dirigiéndose a los comuns, que han acusado al gobierno de no ser responsable al querer aprobar las cuentas sin un acuerdo de gobierno."Nos encontraran para negociar, donde no nos encontraron es para perder el tiempo", ha afirmado la portavoz de BComú, Janet Sanz, que ha insistido en que le dan 30 días al PSC (hasta la votación definitiva de las cuentas) para llegar a un acuerdo de gobierno entre los socialistas, BComú y ERC."CONTAMOS CON JUNTS""Hoy se descubre que el PSC no ha querido nunca, ni ha tenido nunca ninguna intención de pactar con Junts. Ha habido muchas conversaciones, que agradezco, pero no ha pasado de una negociación", ha lamentado el concejal de Junts Ramon Tremosa, quien también ha reprochado a ERC haber pactado con los socialistas y de cometer fraude electoral con ello.

Valls le ha respondido que fueron ellos quien decidieron terminar el debate al paralizar las conversaciones: "No es un tema de geometría variable, es un tema de fragmentación política. Compramos su decisión pero nosotros también contamos con Junts"."LA FOTOGRAFÍA DE ADA COLAU"

Por su parte, la concejal del PP Ángeles Esteller ha reprochado al gobierno municipal que las cuentas no han cambiado en comparación con la propuesta de octubre y que defiende el mismo modelo de ciudad que en el mandato anterior: "Cuando vemos este presupuesto vemos la fotografía de Ada Colau"."Esto es una antesala del famoso tripartito, que es lo que teníamos que evitar a toda costa", ha lamentado el líder de Vox en el Ayuntamiento, Gonzalo de Oro, quien también ha criticado las políticas que incluye el presupuesto.