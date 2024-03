Prieto (PSOE) critica "el rechazo del PP a frenar la extinción de la EASP"

La parlamentaria andaluza del PSOE María Ángeles Prieto ha afirmado que "el rechazo del PP a frenar la extinción de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) deja claro su nulo interés" por esta materia por lo que este organismo con sede en Granada "en sí representa y por reforzar las fortalezas que hacen que la candidatura" de la ciudad de la Alhambra a la Agencia Estatal, de nueva creación, "sea competitiva".

Prieto, que ha subrayado el voto a favor de los socialistas la Proposición No de Ley que buscaba el respaldo a la citada candidatura en el Pleno del Parlamento este jueves, ha lamentado el rechazo del PP a la enmienda socialista que reclamaba "la retirada del proyecto de ley de creación del nuevo Instituto de Investigación de Andalucía, que persigue el cierre de la EASP", según han indicado el PSOE en una nota.

Se trataría de, "en todo caso, mantenerla como centro adscrito al mencionado instituto, con su fórmula jurídica actual, potenciando sus líneas de actividad y su equipo de profesionales". "Al negarse a reforzar la fortaleza que representa la EASP, el PP ha perdido la oportunidad de demostrar su apuesta decidida respecto a la candidatura de Granada para la Agencia Estatal de Salud Pública", ha agregado Prieto.

La parlamentaria socialista ha incidido en que la EASP representa además "una ventaja competitiva frente al resto de posibles candidaturas, ya que España no tiene otro centro de estas características". Así, ha calificado de "farsa" el hecho de que el Gobierno andaluz reclame al Gobierno de España lo que Moreno Bonilla no quiere ni siquiera para Granada ni para Andalucía"."El interés del PP en la Agencia Estatal de Salud Pública no es el interés en la salud pública, sino confrontar con el Gobierno de España para intentar sacar rédito político de este asunto", ha aseverado."El PP debería mostrar un compromiso real con este proyecto. Volvemos a incidir en la incongruencia que supone aspirar a la Agencia Estatal de Salud Pública al mismo tiempo que el Gobierno de Moreno Bonilla cierra la Escuela Andaluza. La Junta está poniendo en peligro la candidatura de Granada, de no conseguirlo los únicos culpables serán Moreno Bonilla y Marifrán Carazo", ha concluido.