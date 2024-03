Un trabajo sobre libertad de cátedra de mujeres en época de Primo de Rivera, Premio Esteve a mejor investigación

La profesora Carmen Agulló Díaz, de la Universidad de Valencia, ha sido reconocida con el XII Premio Rafael Esteve de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UMA, por el trabajo titulado: 'Represión de la Libertad de Cátedra en la Educación de las Mujeres durante la Dictadura Primorriverista', publicado en la Revista 'Social and Education History'.

El acto de entrega ha estado presidido por el decano en funciones del centro, Antonio Ortiz; la directora del Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, Isabel Grana; y el secretario del Departamento de Didáctica y Organización Escolar, Juan Leiva.

José Manuel Esteve Zarazaga fue catedrático de Teoría de la Educación de la Universidad de Málaga. En la década de los 80 puso en marcha la sección de Ciencias de la Educación en la UMA, siendo el primer decano de la Facultad. También fue asesor experto de la red Eurydice de la Agencia Europea de Educación, donde colaboró para elaborar el informe 'The teaching profession in Europe: profile, trends and concerns'.

En 2001 recibió la Medalla de Oro al Mérito en la Educación, de la comunidad autónoma de Andalucía y en 2009 la Universidad de Oviedo le nombró doctor honoris causa.

En su honor, la Universidad de Málaga otorga cada año el Premio en Investigación José Manuel Esteve, que premia el estudio y la difusión de la Pedagogía. Asimismo, llevan su nombre la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación de Málaga y una de las calles adyacentes al Campus de Teatinos.