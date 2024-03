"Profunda limpieza" en la antigua biblioteca de la calle Alfonso XII para alejar el "peligro de incendio"

La Junta señala que sigue "estudiando el nuevo uso que se va a dar al edificio", cerrado desde hace décadas

La Consejería de Turismo y Cultura ha asegurado al Grupo socialista del Parlamento andaluz, que ha acometido una "profunda limpieza" en el edificio de la céntrica calle Alfonso XII que antaño acogiese la biblioteca provincial de Sevilla, al objeto de eliminar así toda posible "carga de fuego" y alejar el "peligro de incendio" señalado por la inspección técnica de edificios respecto a este inmueble público, que acumula lustros y lustros en desuso pese a su estratégica localización.

En concreto, en una respuesta escrita fechada el pasado 1 de febrero, el consejero de Turismo y Cultura, Arturo Bernal, responde a una pregunta del Grupo Socialista sobre el edificio de la antigua biblioteca provincial de la calle Alfonso XII, un inmueble anejo al conocido Palacio de Monsalves, cuyo origen está datado en el siglo XIII pero cuya fisonomía actual deriva de la reforma acometida por el arquitecto regionalista Aníbal González entre 1906 y 1909.

Fue en 1948 cuando la entonces Compañía Sevillana de Electricidad unió ambos edificios, el palacio y el inmueble de la calle Alfonso XII, para instalar sus dependencias administrativas, hasta que ya en 1970 mudó sus instalaciones a su actual sede en la avenida de la Borbolla, adquiriendo en 1972 la Administración central el inmueble de la calle Alfonxo XII, usado como biblioteca hasta su cierre en los años 90 del siglo XX, con motivo de la entrada en servicio de la actual biblioteca Infanta Elena en el entorno del teatro Lope de Vega.

LA AMPLIACIÓN DEL BELLAS ARTES

El inmueble fue finalmente transferido por el Estado a la Junta de Andalucía, que sopesaría su uso para el largamente demandado y debatido proyecto de ampliación del Museo de Bellas Artes de Sevilla, de propiedad estatal pero gestión autonómica, una iniciativa que lleva directamente décadas sobre el tapete, sin materialidad ninguna.

Y es que como ha sido señalado, esta antigua biblioteca está anexa al Palacio de Monsalves, uno de los principales enclaves estudiados a la hora de plantear el mencionado proyecto de ampliación del Museo de Bellas Artes de Sevilla.

En ese sentido, los socialistas reclamaban en su pregunta información sobre si se ha realizado "alguna actuación en relación al peligro de incendio indicado en el informe" de la inspección técnica de edificios (ITE), si el inmueble "cumple los requisitos" de seguridad y si hay previsto "darle un nuevo uso al edificio".

RETIRADA DE ENSERES Y "PROFUNDA LIMPIEZA"

Frente a ello, el consejero Bernal expone en su respuesta que la Consejería de Turismo y Cultura ha acometido "diferentes actuaciones en relación con el peligro de incendio", retirando "todos los enseres almacenados, eliminando así la carga de fuego" y realizando "una limpieza profunda del inmueble"."Aunque el edificio no se encuentra ocupado, se realizan visitas para comprobar el estado del mismo, encontrándose actualmente libre de cargas de fuego, con todos los huecos al exterior cerrados, y asimismo no cuenta con suministro eléctrico, no presentando riesgo alguno para la seguridad", sostiene el consejero, asegurando finalmente que "en la actualidad se está estudiando el nuevo uso que se va a dar al citado edificio".