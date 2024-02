Propietarios del parking de Arráez anuncian acciones en pleno ante "silencio" municipal a sus reivindicaciones

La Plataforma de propietarios y futuros propietarios del parking de Arráez, compuesta por una treintena de compradores y personas que reservaron inmuebles en la promoción de Almería XXI, van a elevar al pleno del Ayuntamiento de Almería sus demandas y preguntas para lograr que algún representante público de la empresa municipal, ya sea la presidenta y alcaldesa, María del Mar Vázquez, ya sea la consejera delegada y concejal de Urbanismo Eloísa Cabrera, responda a sus demandas y preguntas respecto del "parking chapuza".

Así lo ha indicado en un comunicado la plataforma, que ha aludido a que en la "única reunión" a la que fueron "formalmente citados" el 18 de enero, se acordó que los vecinos "iban a remitir un escrito con los desperfectos e incumplimientos flagrantes en la edificación y en otras cláusulas del contrato de reserva y adquisición para su estudio por Almería XXI"."Asimismo, la concejal Eloísa Cabrera, que estuvo presente, aseguró tener las puertas abiertas de su despacho a los vecinos. Los vecinos han hecho su parte y han presentado tres escritos distintos. Sin embargo, un mes después tan solo se han ofrecido respuestas vagas, discutibles e inaceptables mientras que nuestros representantes públicos municipales aún no ha concertado cita a los portavoces de la plataforma", han criticado.

La plataforma ha precisado que, "a día de hoy, Almería XXI ha escriturado tan solo el 57% de las propiedades del 'parking chapuza'" y ha apuntado que "sigue siendo propietario del 43% de las mismas, tal y como consta en la documentación oficial de la primera reunión de la comunidad de vecinos"."Y todo esto pese a ser un inmueble de estacionamientos situado en una zona de Almería en la que no hay oferta privada alguna para estacionamientos de vehículos o trasteros. Algunos de los potenciales propietarios que reservaron se han echado atrás al ver que Almería XXI quiere escriturar con el edificio aún sin terminar. Otros tienen sus miedos de firmar ante las pésimas calidades del mismo, sin parangón en ninguna de las promociones de la empresa pública", ha explicado.

La plataforma ha afeado, asimismo, que Almería XXI haya citado "por burofax" a los propietarios que aún no han firmado para "conminarles a tragar con las calidades actuales u obligarles a renunciar"."Los vecinos que ya han firmado y los que aún no los han hecho son cautivos a la hora de tragar con las pésimas calidades del inmueble, que continúa en ladrillo de obra y no en ladrillo visto, algo de lo que se vale Almería XXI para forzarles a firmar pese a que ni tan siquiera se cumple con el proyecto, ya que han desechado la cámara de identificación de matrículas y no hay estanqueidad entre los muros, con huecos visibles entre ladrillo y ladrillo, entre otros elementos visibles incluso para personas que no son duchos en arquitectura o edificación", ha concluido.