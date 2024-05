Proponen el estudio histórico de la industria del gas en la Europa Latina para abordar crisis energética actual

Investigadoras de la Universidad de Málaga participan en la publicación del libro internacional 'The Gas Industry in Latin Europe. Economic Development During the 19th and 20th Centuries', a partir de los resultados de un proyecto de I+D+I de la UMA que analiza la historia del gas en la denominada Europa Latina (Francia, Italia, España y Portugal) entre 1818-1945.

La obra, editada por Jesús Mirás-Araujo y Andrea Giuntini, aborda el origen de la industria del gas en varios de estos países en los siglos XIX y XX desde una perspectiva comparada y global, con especial atención a la difusión y los mercados de esa energía, las políticas públicas desde el punto de vista de la municipalización, el capital humano, las empresas productoras, la regulación del sector gasista y el impacto que sobre este tuvieron la Primera Guerra Mundial y la guerra civil española.

Mercedes Fernández-Paradas y María Vázquez Fariñas, de los departamentos de Historia Moderna y Contemporánea y Teoría e Historia Económica, respectivamente, son las profesoras de la UMA que colaboran en este libro de la editorial 'Palgrave-Macmillan'.

En concreto, la catedrática Fernández-Paradas es autora de dos capítulos: uno dedicado al gas en la Primera Guerra Mundial, que pone de manifiesto semejanzas con la actual crisis energética provocada, en buena medida, por la decisión del gobierno ruso de invadir Ucrania en febrero de 2022, tales como falta y encarecimiento de gas, daños en la infraestructura gasística o cambios relevantes en los proveedores de suministro energético; y, otro, junto con la profesora Nuria Rodríguez Martínez, dedicado a la industria del gas en Madrid entre julio de 1936 y abril de 1939 que, según afirman, experimentó una problemática parecida.

También la profesora María Vázquez Fariñas es coautora, con Mariano Castro Valdivia y Juan Manuel Matés Barco, ambos de la UJA, de un capítulo que se centra en la regulación del gas en la Europa Latina entre 1850 y 1920, ha indicado la UMA en un comunicado."Se trata de un asunto de máxima actualidad, dado que a raíz de la actual crisis energética los gobiernos y las empresas de gas han debido replantearse los términos en los que gestionan la actividad gasística para asegurar el aprovisionamiento de gas y evitar que se disparen los precios a los consumidores", han agregado.

LA ENERGÍA, "FACTOR IMPRESCINDIBLE DE LAS SOCIEDADES""La energía es un factor imprescindible para las sociedades. Las grandes transformaciones económicas y sociales a lo largo de la historia, especialmente desde finales del siglo XVIII, han sido posibles, principalmente, gracias a profundos cambios en el paradigma energético", ha señalado Mercedes Fernández.

La catedrática añade que, en los últimos tiempos, ya se están asimilando los mensajes académicos de advertencia sobre los riesgos e impacto medioambiental del modelo de producción y consumo occidental y de los países emergentes, en especial, del "fortísimo" crecimiento del uso de combustibles fósiles --carbón, petróleo y gas natural-- y de la necesidad de su progresiva sustitución por energías limpias y renovables."Ante la actual crisis energética que vivimos, agudizada por la guerra en Ucrania, conocer cómo administraciones y empresas de otra época gestionaron este tipo de situaciones, resulta clave para establecer políticas energéticas acertadas desde los gobiernos europeos", concluye.

El libro 'The Gas Industry in Latin Europe. Economic Development During the 19th and 20th Centuries' tiene un enfoque interdisciplinar, ya que reúne a personal investigador nacional e internacional de distintas disciplinas como historia económica, social, cultural o de la tecnología.

El proyecto 'El gas en la Europa Latina: una perspectiva comparativa y global (1818-1945)' está liderado por los profesores Mercedes Fernández Paradas y Alberte Martínez López, de las Universidades de Málaga y A Coruña, respectivamente, y financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y Fondos Feder.