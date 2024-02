Protesta en Morón por la falta de personal en las dos escuelas infantiles públicas del municipio

Las familias de los niños de las dos escuelas infantiles de Morón de la Frontera (Sevilla) han protagonizado una sonora protesta este pasado miércoles por la tarde, ante la "falta de personal" en estos centros al no cubrir la Consejería de Desarrollo Educativo las vacantes de las plantillas."La Junta no cubre las ausencias del personal que atiende estos centros y su desatención está generando una enorme sobrecarga de trabajo del personal educativo, de limpieza, de cocina y de dirección de estos centros, que se ve abocado a atender a un número muy elevado de niños de entre cero y dos años y a realizar tareas que no son propias de sus funciones", avisan las familias de las escuelas infantiles Santo Ángel de la Guarda y El Olivo.

La Delegación Territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo, según las familias, "no está atendiendo las peticiones realizadas para que se cubran vacantes, bajas laborales por incapacidad u otras permisos o licencias", detallando que la situación "ha llegado al límite".

Según aseguran las madres y padres, la directora habría llegado a ofrecer a las familias la idea de no llevar a sus hijos a la guardería, "para el bien de los menores, por protegerlos ante posibles situaciones de desbordamiento de funciones y supervisión por parte del poco personal que y ante la imposibilidad de atenderlos de manera adecuada".

Reconociendo que se trata de un incidencia que afecta a otras escuelas infantiles de la zona y de otros entornos de Andalucía, las familias avisan de que prepararán "un calendario de diferentes protestas para los próximos meses", en demanda de que estas guarderías cuenten con el personal que les corresponde.