Protestas de agricultores en Málaga: "Estamos en las últimas, no podemos ni aguantamos más"

Las protestas de los agricultores este martes por la situación del campo, que tienen lugar en distintos puntos de España, también se están produciendo en Málaga capital, donde han bloqueado los accesos al puerto de la ciudad y están condicionando el tráfico. "Estamos en las últimas, no podemos ni aguantamos más", han asegurado los agricultores.

Con eslóganes como 'Nuestro fin será vuestra hambre', 'Si el campo no produce la ciudad no come', 'No es sequía es mala gestión' o 'En el campo a tres céntimos en el super a tres euros', los agricultores de distintos puntos de la provincia, entre 150 y 300 según los convocantes, se han situado en las inmediaciones del puerto, donde los accesos de San Andrés y Alameda de Colón han sido bloqueados. "Llevamos más de cinco años a pérdida", ha advertido Juan Antonio en declaraciones a Europa Press durante la protesta, al tiempo que ha criticado que "tenemos una competencia totalmente desleal con otros países". "DEFENDER EL CAMPO""Somos la mesa de Europa, proveemos de aceite, legumbres, cítricos, verdura, hortalizas... y nuestro campo no vale nada; el kilo de limones a diez céntimos no me lo cogen y vamos a pagarlos a 1,80 euros en cualquier supermercado y de otros países". Ha añadido que "aquí se habla de que hay que defender lo nuestro". "Venimos a defender el campo, que es donde nos hemos criado y de donde dependemos".

Cuestionado por las protestas en Francia, ha criticado que "hablen de nuestros productos cuando estamos en la misma vara de medir que ellos, porque nosotros tanto en fitosanitario como el cuidado en el campo se está totalmente como ellos. Tenemos la misma vara y que digan esto de nosotros, pues, deja un poquito que desear".

Por su parte, Alejandro ha insistido en que "protestamos por la Agenda 2030, que nos están poniendo muchas imposiciones en cuanto a productos fitosanitarios que no echemos; no se nos está defendiendo con el agua". "Nos tienen abandonados. Vemos que a otras comunidades como Cataluña se les están dando desaladoras muy rápido y se están firmando muchas cosas....", ha advertido.

De igual modo, ha aludido a la "competencia desleal de Marruecos, de Sudamérica...". "El remate ha sido Francia, volcándonos los camiones", ha detallado, al tiempo que ha explicado que "como ellos ahora no están produciendo, a ellos le es muy fácil cortar las carreteras. Ellos no tienen movimiento, pero nosotros ahora tenemos la temporada hortícola" en zonas como Almería o la Axarquía y nos cortan las fronteras", ha dicho."Europa no nos defiende en este tema, no se le ha puesto ninguna sanción y una exministra francesa diciendo que aquí no cumplimos las normas de ecológico, que se lo ha inventado", ha lamentado y ha vuelto a insistir en que "con Marruecos no se mete nadie"."Están buscando el abandono de las tierras", ha sostenido en declaraciones a Europa Press y ha lamentado que "nos tienen abandonados".

También Antonio, por otro lado, ha sostenido que "las principales protestas que estamos haciendo es por diferentes motivos; uno de los principales es la Agenda 2030, que es la soga verde". "La normativa que nos marca la Comunidad Europea es insufrible, porque nosotros tenemos que cumplir muchas normas y ahora toda la mercancía que viene de fuera no tiene que cumplir ninguna norma". "ESTAMOS EN LAS ÚLTIMAS NO AGUANTAMOS MÁS""Es imposible competir porque todos los productos llegan al supermercado igual. Nosotros lo que queremos realmente es soberanía alimentaria, que seamos los que produzcamos nuestra comida. No tenemos que traerlo de países terceros", ha relatado y ha advertido de que "tenemos el campo ahogado, cerrando la mayoría de la agricultura, cerrando ganadería y así no podemos seguir. Estamos en las últimas, ya no aguantamos más, ya no tenemos más opciones".

Es más, ha dicho que "las nuevas normativas de seguros sociales y demás, es otro achuchoncito más; el gasóil por las nubes... es que no podemos, es que estamos ya al límite, ya no podemos nada más". "La Agenda 2030, el diésel, la fiscalidad y esta 'burrocracia', porque no es una cosa razonable, es algo que nos está cerrando a pies juntillas, no podemos más", ha sostenido.

Otro de los presentes ha agregado que no pueden competir con los productos de fuera, "porque ellos allí no tienen las mismas exigencias que tenemos aquí, por lo cual pueden producir mucho más barato, llegan aquí más barato y no podemos competir por las exigencias de la Agenda 2030 y toda la normativa que hay aquí que cumplir" y ha insistido en que "lo que queremos es poder competir en igualdad de condiciones, con ellos, pero claro, si a ellos les exigen lo mismo que a nosotros, los que no pueden competir son ellos, ese es el tema", ha concluido.

En la capital, por las protestas de los agricultores los accesos de San Andrés y Alameda de Colón al puerto de Málaga han sido bloqueados. Así, los manifestantes con los tractores se han situado durante la madrugada, y ahí continúan, en las inmediaciones del puerto de Málaga y han bloqueado con neumáticos, algunos de los cuales han hecho arder, los accesos a la zona portuaria.

Tras ello, la Policía Local se ha visto obligada a cortar el tráfico en el eje litoral y Alameda de Colón. Actualmente, la permanece el corte en eje litoral desde calle Córdoba hasta calle Princesa en sentido oeste y desde esta última hasta Alameda de Colón en sentido este. Asimismo, el tráfico es lento en el Paseo Parque y Alameda Principal sentido oeste debido a las protestas.

De hecho, también los tractores han cortado el acceso de Alameda de Colón a avenida Manuel Agustín Heredia. De igual modo, la Policía Local de Málaga ha cortado la avenida de Andalucía sentido este desde Plaza Poeta Manuel Alcántara.

Las protestas de los agricultores también se están produciendo en otros puntos de la provincia de Málaga, como en la zona de Antequera, así como en el resto de la comunidad andaluza y otros puntos del país.